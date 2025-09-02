Очереди на границе Одесса-Рени 2 сентября на Паланке и Орловке

В Молдову не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени
По состоянию 2 сентября движение в направлении молдавской границы несколько затруднено. На трассе Одесса-Рени образовались пробки, в частности за населенным пунктом Маяки. Путешествие к границе занимает более часа. В то же время путь в Румынию пока остается свободным, без значительных очередей.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на Паланке
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков. Путешествие до Паланки продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска также есть очередь.
Пробки на Орловку
Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области не наблюдаются скопления машин. Путешествие до границы продлится сегодня менее 4 часов. Однако есть автодороги дорога по которым займет более 5 часов.
