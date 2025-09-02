Видео
Україна
Главная Одесса В Молдову не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

В Молдову не выехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

Дата публикации 2 сентября 2025 16:41
Очереди на границе Одесса-Рени 2 сентября на Паланке и Орловке
Пробки на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот из Google Maps

По состоянию 2 сентября движение в направлении молдавской границы несколько затруднено. На трассе Одесса-Рени образовались пробки, в частности за населенным пунктом Маяки. Путешествие к границе занимает более часа. В то же время путь в Румынию пока остается свободным, без значительных очередей.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на Паланке

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков. Путешествие до Паланки продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска также есть очередь.

Одеса
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Орловку

Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области не наблюдаются скопления машин. Путешествие до границы продлится сегодня менее 4 часов. Однако есть автодороги дорога по которым займет более 5 часов.

Одеса
Дорога до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали то, что международную трассу Одесса-Рени (М-15) готовятся реконструировать. Также мы писали, что на границе с непризнанным Приднестровьем построят рокадную дорогу.

 

Одесса авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
