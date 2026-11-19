Незаконно построенный Крымский мост, соединяющий Россию с полуостровом. Фото иллюстративное: российские СМИ

Ночью 19 ноября украинские военные нанесли удар ракетами "Нептун" по железнодорожной части Крымского моста. Попадания зафиксировали вблизи арки и путей, после чего движение поездов было остановлено. Это уже третья атака на переправу за неделю. Мост остается важным маршрутом снабжения российских войск на юге Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Сообщение Минобороны. Фото: скриншот из Telegram

По Крымскому мосту ударили "Нептуны"

По информации Минобороны, украинские ракеты поразили железнодорожную часть Крымского моста. Попадания пришлись на участок вблизи арки и железнодорожных путей. Масштабы повреждений ещё устанавливаются, однако, по сообщению ведомства, движение поездов на данный момент приостановлено. В Минобороны напомнили, сколько ресурсов Россия потратила на строительство переправы, которая теперь оказалась под очередным ударом.

"19 километров рельсов. 38 тысяч шпал. 228 миллиардов рублей на строительство. И ни одного поезда этим утром", — напомнили в Минобороны.

Россияне без железнодорожного сообщения

Крымский мост имеет важное значение для обеспечения российской группировки на юге Украины. По железной дороге оккупанты перевозили топливо, боеприпасы и другие военные грузы. После остановки движения поездов россияне вынуждены искать альтернативные маршруты снабжения. В Минобороны подчеркнули, что сухопутный путь в оккупированный Крым проходит вдоль линии фронта, где российские грузы могут попасть под удары украинских беспилотников.

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Третий удар за неделю

Это уже третья атака на Крымский мост за неделю. После предыдущих ударов 16 и 17 ноября значительные повреждения получила автомобильная часть переправы. Одна из арок и автомобильный пролет обрушились в воду, из-за чего движение транспорта было нарушено. В Минобороны Украины напомнили, что накануне россияне запустили по украинским городам 98 ударных беспилотников и ракет. Свое сообщение об очередном поражении Крымского моста ведомство завершило словами об освобождении полуострова.

"Конец. Просим освободить Крым", — написали в сообщении.

Предыдущие удары по Крымскому мосту

Новини.LIVE писали, что украинские военные уже неоднократно атаковали Крымский мост. Первый масштабный взрыв на переправе произошел 8 октября 2022 года. Тогда загорелись цистерны грузового поезда, а часть автомобильных пролетов обрушилась. В июле 2023 года Служба безопасности Украины атаковала мост морскими дронами Sea Baby. В результате взрывов была повреждена автомобильная часть переправы, а движение транспорта ограничили. Еще одну операцию СБУ провела 3 июня 2025 года. Украинские спецслужбы сообщили о подрыве подводных опор Крымского моста. По данным СБУ, для операции использовали взрывчатку, которую заложили под конструкции переправы.

В ноябре 2026 года украинские военные возобновили удары по Крымскому мосту. 16 ноября оккупационные власти Крыма сообщили об атаке на Керченский мост и ограничении движения транспорта. Второй удар пришелся на ночь с 16 на 17 ноября. ВСУ продолжили операцию, применив беспилотники "Паляница", "Рута", FP-5 и ракеты "Нептун" и "Фламинго". В результате атаки одна из металлических арок Крымского моста и автомобильный пролет под ней обрушились в воду. Третья атака произошла в ночь на 19 ноября. На этот раз украинские "Нептуны"поразили железнодорожную часть.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне создали вокруг Крымского моста несколько линий обороны. Оккупанты пытались защитить переправу от украинских надводных и подводных дронов, а акваторию патрулировали корабли ФСБ. Пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук пояснял, что россияне учитывают опыт предыдущих атак, однако полностью обезопасить мост от новых ударов не могут.