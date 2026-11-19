Незаконно зведений Кримський міст, який з'єднує Росію з півостровом. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські військові вночі 19 листопада завдали удару ракетами "Нептун" по залізничній частині Кримського мосту. Влучання зафіксували поблизу арки та колій, після чого рух поїздів зупинили. Це вже третя атака на переправу за тиждень. Міст залишається важливим маршрутом постачання російських військ на півдні України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

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Допис Міноборони. Фото: скриншот з Telegram

По Кримському мосту вдарили "Нептуни"

За інформацією Міноборони, українські ракети уразили залізничну частину Кримського мосту. Влучання припали на ділянку поблизу арки та залізничних колій. Масштаби пошкоджень ще встановлюють, однак, за повідомленням відомства, рух поїздів наразі зупинено. У Міноборони нагадали, скільки ресурсів росія витратила на будівництво переправи, яка тепер опинилася під черговим ударом.

"19 кілометрів рейок. 38 тисяч шпал. 228 мільярдів рублів на будівництво. І жодного поїзда цього ранку", — нагадали у Міноборони.

Росіяни без залізничного сполучення

Кримський міст має важливе значення для забезпечення російського угруповання на півдні України. Залізницею окупанти перевозили паливо, боєприпаси та інші військові вантажі. Після зупинки руху поїздів росіяни змушені шукати альтернативні маршрути постачання. У Міноборони наголосили, що сухопутний шлях до окупованого Криму проходить уздовж лінії фронту, де російські вантажі можуть потрапити під удари українських безпілотників.

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Третій удар за тиждень

Це вже третя атака на Кримський міст протягом тижня. Після попередніх ударів 16 та 17 листопада значних пошкоджень зазнала автомобільна частина переправи. Одна з арок та автомобільний проліт обвалилися у воду, через що рух транспорту був порушений. У Міноборони України нагадали, що напередодні росіяни запустили по українських містах 98 ударних безпілотників і ракети. Своє повідомлення про чергове ураження Кримського мосту відомство завершило словами про звільнення півострова.

"Кінцева. Просимо звільнити Крим", — написали в повідомленні.

Попередні удари по Кримському мосту

Новини.LIVE писали, що українські військові вже неодноразово атакували Кримський міст. Перший масштабний вибух на переправі стався 8 жовтня 2022 року. Тоді загорілися цистерни вантажного поїзда, а частина автомобільних прольотів обвалилася. У липні 2023 року Служба безпеки України атакувала міст морськими дронами Sea Baby. Внаслідок вибухів було пошкоджено автомобільну частину переправи, а рух транспорту обмежили. Ще одну операцію СБУ провела 3 червня 2025 року. Українські спецслужби повідомили про підрив підводних опор Кримського мосту. За даними СБУ, для операції використали вибухівку, яку заклали під конструкції переправи.

У листопаді 2026 року українські військові поновили удари по Кримському мосту. 16 листопада окупаційна влада Криму повідомила про атаку на Керченський міст та обмеження руху транспорту. Другий удар припав на ніч проти 17 листопада. ЗСУ продовжили операцію, застосувавши безпілотники "Паляниця", "Рута", FP-5 та ракети "Нептун" і "Фламінго". Внаслідок атаки одна з металевих арок Кримського мосту та автомобільний проліт під нею обвалилися у воду. Третя атака відбулася в ніч проти 19 листопада. Цього разу українські "Нептуни" влучили в залізничну частину.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що росіяни створили навколо Кримського мосту кілька ліній оборони. Окупанти намагалися захистити переправу від українських надводних і підводних дронів, а акваторію патрулювали кораблі ФСБ. Речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснював, що росіяни враховують досвід попередніх атак, однак повністю убезпечити міст від нових ударів не можуть.