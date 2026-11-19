Затори на незаконно збудованому Кримському мосту. Фото ілюстративне: росЗМІ

Ураження незаконно зведеного Кримського мосту створило для росіян серйозні проблеми з постачанням до окупованого півострова та транспортним сполученням між Чорним і Азовським морями. Українські військові атакували переправу ракетами, використавши перевірені системи наведення. Росіяни посилено охороняли міст, однак не змогли захистити його від удару.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Наслідки атаки на міст

За словами Дмитра Плетенчука, рух суден через Керченську протоку фактично заблокований в обох напрямках. Це впливає не лише на постачання до Криму, а й на перевезення між Азовським та Чорним морями.

"Результатом ураження мосту стало не тільки зменшення логістичних спроможностей ворога, що є, звісно, основним пріоритетом, а і фактично перекриття руху суден як в акваторію Азовського моря, так і з Азова в Чорне море. Тобто економічний результат цієї атаки, мабуть, буде не менш важким для окупантів, ніж логістичний для Криму", — сказав речник.

Як атакували Кримський міст

Українські військові застосували для ураження Кримського мосту ракетне озброєння з власними системами навігації. Дмитро Плетенчук спростував використання під час цієї операції мережі повітряних ретрансляторів, про яку повідомляло Financial Times. За його словами, застосовані системи вже довели свою ефективність під час попередніх ударів по об'єктах у глибокому тилу росіян.

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"Ми в цій атаці застосовували ракетне озброєння. Воно іншими системами навігації користується. Не менш складними, звісно, але вони вже себе зарекомендували. Вони були вже випробувані на попередніх ударах в глибокому тилу", — зазначив ркчник.

Речник уточнив, що системи повітряних ретрансляторів справді використовують під час війни, однак до цієї атаки вони не стосуються.

Росіяни захищали міст

Росіяни створили навколо Кримського мосту багаторівневу оборону. За словами Дмитра Плетенчука, для захисту переправи залучили підрозділи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, маскування та спеціальну морську бригаду Росгвардії. Окупанти навіть використовували навчених дельфінів для протидії підводним диверсантам. Речник наголосив, що росіяни зосередили навколо Кримського мосту одну з найпотужніших систем протиповітряної оборони. Дмитро Плетенчук наголосив, що окупанти приділяли захисту переправи особливу увагу, залучивши значні сили та засоби.

"Рівень оцінки захисту мосту за десятибальною шкалою десь на 11. Тому що в Російській Федерації не так багато об'єктів так захищалися, як цей", — сказав Дмитро Плетенчук.

Що з постачанням до Криму

Після ураження мосту росіяни мають обмежені можливості перекидання вантажів морем. Дмитро Плетенчук розповів, що кілька поромів залишаються на плаву, однак, за його інформацією, вони вже не можуть пересуватися самостійно.

"Там нібито залишається на плаву пара поромів, але, наскільки мені відомо, вони навіть не самохідні зараз, їх тягають. Тому, відповідно, логістика там досить складна. І не слід забувати про те, що зараз період штормів до середини весни, як мінімум", — повідомив речник ВМС ЗСУ.

Водночас повністю постачання до окупованого Криму не припинилося. Росіяни ще можуть використовувати пороми та сухопутний маршрут, хоча їхні можливості суттєво обмежені.

Атаки на Кримський міст

Новини.LIVE писали, що українські військові та спецслужби вже неодноразово атакували Кримський міст. Першу успішну операцію СБУ провела 8 жовтня 2022 року. Тоді вибухівка у вантажівці пошкодила автомобільну та залізничну частини переправи. Вдруге міст атакували 17 липня 2023 року морськими дронами Sea Baby.

Третю операцію СБУ провела 3 червня 2025 року. Українські спецслужби замінували підводні опори мосту та підірвали їх. За даними СБУ, конструкції зазнали значних пошкоджень.

Про нову атаку стало відомо 16 листопада 2026 року. Окупаційна влада Криму повідомила про обмеження руху транспорту через міст. За наданою інформацією, українські військові уразили одну з арок судноплавного прольоту.

Раніше Новини.LIVE також писали, що Сили оборони уразили залізничний міст у тимчасово окупованому Криму. За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові вдарили по переправі через Північно-Кримський канал поблизу Владиславівки. Цим маршрутом росіяни могли перевозити техніку та вантажі.