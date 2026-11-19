Пробки на незаконно построенном Крымском мосту. Фото иллюстративное: росСМИ

Поражение незаконно построенного Крымского моста создало для россиян серьезные проблемы с поставками на оккупированный полуостров и транспортным сообщением между Черным и Азовским морями. Украинские военные атаковали переправу ракетами, использовав проверенные системы наведения. Россияне усиленно охраняли мост, однако не смогли защитить его от удара.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Последствия атаки на мост

По словам Дмитрия Плетенчука, движение судов через Керченский пролив фактически заблокировано в обоих направлениях. Это влияет не только на поставки в Крым, но и на перевозки между Азовским и Черным морями.

"Результатом поражения моста стало не только снижение логистических возможностей врага, что, конечно, является основным приоритетом, но и фактическое перекрытие движения судов как в акваторию Азовского моря, так и из Азова в Чёрное море. То есть экономический результат этой атаки, по-видимому, будет не менее тяжелым для оккупантов, чем логистический для Крыма", — сказал пресс-секретарь.

Как атаковали Крымский мост

Украинские военные применили для поражения Крымского моста ракетное вооружение с собственными системами навигации. Дмитрий Плетенчук опроверг информацию об использовании в ходе этой операции сети воздушных ретрансляторов, о которой сообщала Financial Times. По его словам, примененные системы уже доказали свою эффективность во время предыдущих ударов по объектам в глубоком тылу россиян.

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"В этой атаке мы применяли ракетное вооружение. Оно использует другие системы навигации. Не менее сложные, конечно, но они уже зарекомендовали себя. Они были опробованы во время предыдущих ударов в глубоком тылу", — отметил пресс-секретарь.

Пресс-секретарь уточнил, что системы воздушных ретрансляторов действительно используются во время войны, однако к этой атаке они не имеют отношения.

Россияне защищали мост

Россияне создали вокруг Крымского моста многоуровневую оборону. По словам Дмитрия Плетенчука, для защиты переправы были задействованы подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, маскировки и специальная морская бригада Росгвардии. Оккупанты даже использовали дрессированных дельфинов для противодействия подводным диверсантам. Пресс-секретарь подчеркнул, что россияне сосредоточили вокруг Крымского моста одну из самых мощных систем противовоздушной обороны. Дмитрий Плетенчук отметил, что оккупанты уделяли защите переправы особое внимание, задействовав значительные силы и средства.

"Уровень оценки защиты моста по десятибалльной шкале где-то на 11. Потому что в Российской Федерации не так много объектов защищались так, как этот", — сказал Дмитрий Плетенчук.

Что с поставками в Крым

После поражения моста у россиян ограничены возможности переброски грузов по морю. Дмитрий Плетенчук рассказал, что несколько паромов остаются на плаву, однако, по его информации, они уже не могут передвигаться самостоятельно.

"Там якобы остаются на плаву пара паромов, но, насколько мне известно, они сейчас даже не самоходные, их буксируют. Поэтому, соответственно, логистика там довольно сложная. И не следует забывать о том, что сейчас период штормов продлится как минимум до середины весны",— сообщил представитель ВМС ВСУ.

В то же время поставки в оккупированный Крым полностью не прекратились. Россияне еще могут использовать паромы и сухопутный маршрут, хотя их возможности существенно ограничены.

Атаки на Крымский мост

Новини.LIVE писали, что украинские военные и спецслужбы уже неоднократно атаковали Крымский мост. Первую успешную операцию СБУ провела 8 октября 2022 года. Тогда взрывчатка в грузовике повредила автомобильную и железнодорожную части переправы. Во второй раз мост атаковали 17 июля 2023 года с помощью морских дронов Sea Baby.

Третью операцию СБУ провела 3 июня 2025 года. Украинские спецслужбы заминировали подводные опоры моста и взорвали их. По данным СБУ, конструкции получили значительные повреждения.

О новой атаке стало известно 16 ноября 2026 года. Оккупационные власти Крыма сообщили об ограничении движения транспорта через мост. По предоставленной информации, украинские военные поразили одну из арок судоходного пролета.

Ранее Новини.LIVE также сообщали, что Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту во временно оккупированном Крыму. По информации Генштаба ВСУ, украинские военные нанесли удар по переправе через Северо-Крымский канал вблизи Владиславовки. По этому маршруту россияне могли перевозить технику и грузы.