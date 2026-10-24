Автомобиль на границе. Иллюстративное фото: facebook.com/politiadefrontiera

Водителям, планирующим отправиться из Одесской области в Румынию на собственном автомобиле, следует заранее позаботиться о документах. Помимо паспорта, водительского удостоверения и регистрационных документов на автомобиль, необходимо иметь подтверждение прохождения техосмотра. Сертификат должен быть действителен на момент въезда в страну.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Пограничную полицию Румынии.

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Какие требования действуют для автомобилей

Автомобили с иностранной регистрацией могут передвигаться по дорогам Румынии, если соответствуют установленным техническим требованиям. Для этого водителю необходимо иметь документ, подтверждающий прохождение периодического технического осмотра и его действительность.

Это требование предусмотрено румынскими правилами дорожного движения и положениями Венской конвенции о дорожном движении 1968 года. Ездить по дорогам общего пользования без действующего технического осмотра или с просроченным сертификатом запрещено.

Когда возобновили проверку техосмотра

После начала полномасштабной войны Румыния упростила отдельные правила для украинцев, выезжавших в Европейский Союз в поисках защиты. Тогда отсутствие сертификата технического осмотра не было препятствием для въезда.

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В начале 2025 года это требование было восстановлено. Впоследствии, 31 августа 2026 года, Пограничная полиция Румынии обновила разъяснение относительно въезда и передвижения по стране автомобилей с иностранной регистрацией. В нём вновь подчеркнули необходимость наличия документа о прохождении действующего технического осмотра.

Где пересечь границу из Одесской области

Из Одесской области в Румынию можно добраться через международный пункт пропуска "Орловка — Исакча". Здесь действует паромная переправа через Дунай, соединяющая украинскую Орловку в Измаильском районе с румынским городом Исакча.

Какие документы взять с собой

Перед выездом водителям следует проверить, имеются ли все необходимые документы. Для поездки на автомобиле необходимо подготовить:

действительный документ для пересечения государственной границы;

водительское удостоверение соответствующей категории;

свидетельство о регистрации автомобиля;

государственные номерные знаки установленного образца;

действующий страховой полис "Зеленая карта";

протокол или сертификат о прохождении технического осмотра.

Если автомобиль зарегистрирован на другое лицо, водителю также следует иметь при себе документы, подтверждающие право пользования транспортным средством.

Как сообщали Новини.LIVE, на одном из главных маршрутов из Одессы к молдавской и румынской границам планируют изменить организацию движения. Вблизи контрольных пунктов "Маяки" и "Удобное" должны появиться дополнительные полосы, на которых автомобили смогут ожидать проезда. Для этого расширят часть трассы Одесса — Рени, обновят дорожное покрытие и установят новые знаки.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области возле пунктов пропуска и на дорогах, ведущих к ним, планируется установить 39 мобильных укрытий. На эти цели объявлены четыре тендера общей стоимостью 84,7 миллиона гривен. Навесы рассчитаны на 10 или 20 человек, внутри предусмотрены места для сидения, вентиляция, освещение и обогрев. Пять конструкций должны быть установлены до конца 2026 года, остальные — до 1 февраля 2027 года.