Авто на кордоні. Фото ілюстративне: facebook.com/politiadefrontiera

Водіям, які планують їхати з Одещини до Румунії власним автомобілем, варто заздалегідь подбати про документи. Крім паспорта, посвідчення водія та реєстраційних документів на машину, необхідно мати підтвердження проходження техогляду. Сертифікат повинен бути чинним на момент в'їзду до країни.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Прикордонну поліцію Румунії.

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Які вимоги діють для авто

Автомобілі з іноземною реєстрацією можуть пересуватися дорогами Румунії, якщо відповідають установленим технічним вимогам. Для цього водієві потрібно мати документ, який підтверджує проходження періодичного технічного огляду та його чинність.

Вимога передбачена румунськими правилами дорожнього руху та положеннями Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року. Їздити дорогами загального користування без чинного техогляду або з простроченим сертифікатом заборонено.

Коли відновили перевірку техогляду

Після початку повномасштабної війни Румунія спростила окремі правила для українців, які виїжджали до Європейського Союзу в пошуках захисту. Тоді відсутність сертифіката техогляду не була перешкодою для в'їзду.

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На початку 2025 року цю вимогу повернули. Згодом, 31 серпня 2026 року, Прикордонна поліція Румунії оновила роз'яснення щодо в'їзду та пересування країною автомобілів з іноземною реєстрацією. У ньому знову наголосили на необхідності мати документ про проходження чинного технічного огляду.

Де перетнути кордон з Одещини

З Одеської області до Румунії можна дістатися через міжнародний пункт пропуску "Орлівка — Ісакча". Тут діє поромна переправа через Дунай, яка з'єднує українську Орлівку в Ізмаїльському районі з румунським містом Ісакча.

Які документи взяти із собою

Перед виїздом водіям варто перевірити, чи всі необхідні документи є в наявності. Для поїздки автомобілем потрібно підготувати:

дійсний документ для перетину державного кордону;

водійське посвідчення відповідної категорії;

свідоцтво про реєстрацію автомобіля;

державні номерні знаки встановленого зразка;

чинний страховий поліс "Зелена картка";

протокол або сертифікат про проходження технічного огляду.

Якщо автомобіль зареєстрований на іншу людину, водієві також варто мати документи, що підтверджують право користування транспортним засобом.

Як повідомляли Новини.LIVE, на одному з головних маршрутів з Одеси до молдовського та румунського кордонів планують змінити організацію руху. Поблизу контрольних пунктів "Маяки" та "Удобне" мають з'явитися додаткові смуги, на яких автомобілі зможуть очікувати проїзду. Для цього розширять частину траси Одеса — Рені, оновлять дорожнє покриття та встановлять нові знаки.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині біля пунктів пропуску та на дорогах до них планують встановити 39 мобільних укриттів. На це оголосили чотири тендери загальною вартістю 84,7 мільйона гривень. Укриття розраховані на 10 або 20 людей, усередині передбачені місця для сидіння, вентиляція, освітлення та обігрів. П'ять конструкцій мають встановити до кінця 2026 року, решту — до 1 лютого 2027 року.