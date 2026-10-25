Пограничник проверяет документы у водителя. Фото иллюстративное: Poliția Republicii Moldova

Поездка из Одессы в Молдову на собственном автомобиле может закончиться отказом во въезде. Даже при наличии паспорта, водительского удостоверения и страховки пограничники могут не пропустить автомобиль. Причиной станет отсутствие документа, подтверждающего техническую исправность автомобиля. Поэтому водителям стоит заранее проверить все документы.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины и Пограничную полицию Молдовы.

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Техосмотр автомобилей

Украинским водителям, планирующим ехать в Молдову на собственном автомобиле, необходимо иметь документ о прохождении технического осмотра. Такое требование действует в соответствии с молдавскими Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением правительства № 357 от 13 мая 2009 года.

После начала полномасштабной войны Молдова ввела упрощенные условия пересечения границы для украинцев. В этот период проверки некоторых документов на транспортные средства также были менее строгими. Однако в январе 2025 года Государственная таможенная служба Украины сообщила о возобновлении контроля за документами, подтверждающими техническую исправность автомобилей. Соответствующее предупреждение украинская сторона получила от Пограничной полиции Молдовы.

Поэтому перед выездом водителям необходимо проверить срок действия сертификата технического осмотра. Если документа нет или он недействителен, молдавские пограничники могут отказать в въезде автомобиля.

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Документы для пересечения границы

Жителям Одессы и области, которые собираются в Молдову на автомобиле, следует заранее подготовить необходимые документы. Помимо документов, подтверждающих личность водителя и право на управление транспортным средством, необходимо иметь страховку и подтверждение технического состояния автомобиля.

Для поездки понадобятся:

действующий документ для пересечения государственной границы;

водительское удостоверение соответствующей категории;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

международный страховой полис "Зеленая карта";

действующий протокол или сертификат технического осмотра автомобиля.

Если автомобиль принадлежит другому лицу, пограничники также могут проверить документы, подтверждающие право пользования транспортным средством. Водителям рекомендуется проверить все документы еще до выезда из Украины. Это поможет избежать задержек на границе и риска отказа во въезде в Молдову.

Как сообщали Новини.LIVE, с 12 сентября на 90 дней изменили организацию контроля в пункте пропуска "Рени — Джурджулешт". Молдавские пограничники и таможенники, которые ранее работали на украинской территории в рамках совместного контроля, временно вернулись на территорию Молдовы из-за ситуации с безопасностью. На саму возможность пересечения границы это не повлияло. Пункты пропуска продолжают работать, а проверки людей и автомобилей проводятся в обычном порядке.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области возле пунктов пропуска и на дорогах, ведущих к ним, планируется установить 39 мобильных укрытий. На эти цели объявлены четыре тендера общей стоимостью 84,7 миллиона гривен. Укрытия рассчитаны на 10 или 20 человек, внутри предусмотрены места для сидения, вентиляция, освещение и обогрев. Пять конструкций должны быть установлены до конца 2026 года, остальные — до 1 февраля 2027 года.