Прикордонник перевіряє документи у водія. Фото ілюстративне: Poliția Republicii Moldova

Поїздка з Одеси до Молдови на власному автомобілі може закінчитися відмовою у в'їзді. Навіть за наявності паспорта, водійського посвідчення та страховки прикордонники можуть не пропустити машину. Причиною стане відсутність документа, який підтверджує її технічну справність. Тому водіям варто заздалегідь перевірити всі папери.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу України та Прикордонну поліцію Молдови.

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Техогляд автомобілів

Українським водіям, які планують їхати до Молдови власним автомобілем, потрібно мати документ про проходження технічного огляду. Така вимога діє відповідно до молдовських Правил дорожнього руху, затверджених постановою уряду №357 від 13 травня 2009 року.

Після початку повномасштабної війни Молдова запровадила спрощені умови перетину кордону для українців. У цей період перевірки деяких документів на транспортні засоби також були менш суворими. Проте в січні 2025 року Державна митна служба України повідомила про відновлення контролю за документами, які підтверджують технічну справність автомобілів. Відповідне попередження українська сторона отримала від Прикордонної поліції Молдови.

Відтак перед виїздом водіям необхідно перевірити термін дії сертифіката технічного огляду. Якщо документа немає або він недійсний, молдовські прикордонники можуть відмовити у в'їзді автомобіля.

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Документи для перетину кордону

Жителям Одеси та області, які збираються до Молдови автомобілем, варто заздалегідь підготувати необхідні документи. Окрім паперів, що підтверджують особу водія та право керування транспортом, потрібно мати страховку й підтвердження технічного стану машини.

Для поїздки знадобляться:

чинний документ для перетину державного кордону;

водійське посвідчення відповідної категорії;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

міжнародний страховий поліс "Зелена картка";

чинний протокол або сертифікат технічного огляду автомобіля.

Якщо автомобіль належить іншій людині, прикордонники також можуть перевірити документи, які підтверджують право користування транспортним засобом. Водіям рекомендують перевірити всі документи ще до виїзду з України. Це допоможе уникнути затримок на кордоні та ризику відмови у в'їзді до Молдови.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 12 вересня на 90 днів змінили організацію контролю в пункті пропуску "Рені — Джурджулешть". Молдовські прикордонники та митники, які раніше працювали на українській території в межах спільного контролю, тимчасово повернулися на територію Молдови через безпекову ситуацію. На саму можливість перетину кордону це не вплинуло. Пункти пропуску продовжують працювати, а перевірки людей та автомобілів проводять у звичайному порядку.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині біля пунктів пропуску та на дорогах до них планують встановити 39 мобільних укриттів. На це оголосили чотири тендери загальною вартістю 84,7 мільйона гривень. Укриття розраховані на 10 або 20 людей, усередині передбачені місця для сидіння, вентиляція, освітлення та обігрів. П'ять конструкцій мають встановити до кінця 2026 року, решту — до 1 лютого 2027 року.