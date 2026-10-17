Прикордонник перевіряє документи у водія автівки. Фото ілюстративне: Poliția Republicii Moldova

Поїздка з Одеси до Молдови власним автомобілем може завершитися ще на кордоні, навіть якщо водій має паспорт, права та страховку. Молдовські прикордонники перевіряють не лише документи на машину, а й підтвердження її технічної справності. Відсутність потрібного сертифіката може стати причиною відмови у в'їзді.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Державну митну службу України та Прикордонну поліцію Молдови.

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Техогляд для в'їзду до Молдови

Вимога щодо технічного огляду для українських автомобілів не нова. Вона передбачена Правилами дорожнього руху Молдови, затвердженими ще постановою уряду №357 від 13 травня 2009 року.

Після початку повномасштабного вторгнення для українців спростила правила перетину кордону для українців. Це стосувалося документів громадян, а на практиці контроль частини документів на транспорт також був менш суворим.

Однак у січні 2025 року українська митниця попередила водіїв про відновлення перевірки документів щодо технічного стану машин. Інформацію про це Державна митна служба отримала від Прикордонної поліції Молдови.

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Тому перед поїздкою водієві необхідно переконатися, що сертифікат перевірки технічного стану автомобіля чинний. За відсутності такого документа молдовська сторона має право не пропустити транспортний засіб через кордон.

Які документи потрібні для поїздки до Молдови

Перед виїздом з Одещини автомобілем водієві варто перевірити наявність усіх документів. Для перетину кордону та подальшого руху територією Молдови необхідні:

чинний документ для перетину державного кордону;

посвідчення водія відповідної категорії;

свідоцтво про реєстрацію автомобіля;

міжнародний страховий поліс "Зелена картка";

чинний протокол або сертифікат перевірки технічного стану автомобіля.

Якщо за кермом перебуває не власник машини, на кордоні також можуть попросити документ, який підтверджує право користування автомобілем.

Що змінилося на кордоні

Раніше Новини.LIVE писали, що з 12 вересня на 90 днів змінили організацію контролю в пункті пропуску "Рені — Джурджулешть". Молдовські прикордонники та митники, які раніше працювали на українській території в межах спільного контролю, тимчасово повернулися на територію Молдови через безпекову ситуацію. На саму можливість перетину кордону це не вплинуло. Пункти пропуску продовжують працювати, а перевірки людей та автомобілів проводять у звичайному порядку.

Новини.LIVE також розповідали, що на Одещині біля пунктів пропуску та на дорогах до них планують встановити 39 мобільних укриттів. На це оголосили чотири тендери загальною вартістю 84,7 мільйона гривень. Укриття розраховані на 10 або 20 людей, усередині передбачені місця для сидіння, вентиляція, освітлення та обігрів. П'ять конструкцій мають встановити до кінця 2026 року, решту — до 1 лютого 2027 року.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що поблизу контрольних пунктів "Маяки" та "Удобне" мають з'явитися додаткові смуги, на яких автомобілі зможуть очікувати проїзду. Для цього розширять частину траси Одеса — Рені, оновлять дорожнє покриття та встановлять нові знаки.