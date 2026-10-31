Пограничница проверяет документы у водителя автомобиля. Фото иллюстративное: Полиция Республики Молдова

Водители, планирующие поездку через Одесскую область в Молдову, должны иметь действующий сертификат технического осмотра автомобиля. Молдавские пограничники проверяют этот документ при въезде в страну. Если его нет, машину не пропустят через границу. Требование касается автомобилей с украинской регистрацией.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Техосмотр на границе с Молдовой

Требование предусмотрено Правилами дорожного движения Молдовы, утвержденными постановлением правительства № 357 от 13 мая 2009 года. Без действующего сертификата автомобиль не пропустят на территорию соседнего государства. Поэтому водителям, выезжающим из Одессы и других населенных пунктов области, следует проверить наличие документа еще до поездки.

Почему возникают проблемы на границе

Отметим, что в Украине большинство легковых автомобилей, используемых исключительно для личных нужд, не подлежит обязательному периодическому техническому контролю. Из-за этого владельцы таких машин могут не иметь соответствующего документа. Однако при въезде в Молдову действуют требования этой страны. Отсутствие обязательного техосмотра для частного легкового автомобиля в Украине не означает, что молдавские пограничники пропустят его без сертификата.

Какие документы нужны водителям

Перед поездкой в Молдову автомобилистам необходимо проверить документы для пересечения границы. Помимо действующего сертификата технического осмотра, водителю необходимы паспортные документы, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и международный страховой полис "Зеленая карта". Для пользования дорогами Молдовы также предусмотрена виньетка — плата за пользование дорогами. Ее оформление следует учесть при подготовке к поездке.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что во время одной из атак РФ на Одесскую область пять российских дронов залетели в Молдову. Жители нескольких районов слышали взрывы, а полиция находила обломки беспилотников. Вблизи села Крокмаз после взрыва загорелась растительность, а в здании сельскохозяйственной бригады выбило окна. По данным молдавской полиции, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Одесской области военного пытались вывезти в Молдову в тайнике грузовика. Для 26-летнего мужчины устроили тайник с двойным дном в полуприцепе. За переправку он должен был заплатить 7500 долларов. Однако по дороге к пункту пропуска «Паланка — Маяки — Удобное» грузовик остановили полицейские и пограничники.

Кроме того, Новини.LIVE писали об одесситке, которая спрятала мужчину под одеялом и детскими игрушками, чтобы довезти его до границы с Молдовой. По данным следствия, 57-летняя женщина брала за такие поездки 4500 долларов. Одного из мужчин она уложила на пол автомобиля и прикрыла подушками и игрушками. В Раздельной после получения части денег женщину задержали.