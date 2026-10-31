Прикордонниця перевіряє документи у водія автівки. Фото ілюстративне: Poliția Republicii Moldova

Водії, які планують поїздку через Одеську область до Молдови, повинні мати чинний сертифікат технічного огляду автомобіля. Молдовські прикордонники перевіряють цей документ під час в'їзду до країни. Якщо його немає, машину не пропустять через кордон. Вимога стосується автомобілів з українською реєстрацією.

Про це інформує Новини.LIVE.

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Техогляд на кордоні з Молдовою

Вимога передбачена Правилами дорожнього руху Молдови, затвердженими постановою уряду №357 від 13 травня 2009 року. Без чинного сертифіката автомобіль не пропустять на територію сусідньої держави. Тому водіям, які вирушають з Одеси та інших населених пунктів області, варто перевірити наявність документа ще до поїздки.

Чому виникають проблеми на кордоні

Зазначимо, що в Україні більшість легкових автомобілів, які використовуються виключно для особистих потреб, не підлягає обов'язковому періодичному технічному контролю. Через це власники таких машин можуть не мати відповідного документа. Однак під час в'їзду до Молдови діють вимоги цієї країни. Відсутність обов'язкового техогляду для приватного легкового автомобіля в Україні не означає, що молдовські прикордонники пропустять його без сертифіката.

Які документи потрібні водіям

Перед поїздкою до Молдови автомобілістам потрібно перевірити документи для перетину кордону. Крім чинного сертифіката технічного огляду, водієві необхідні паспортні документи, посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та міжнародний страховий поліс "Зелена картка". Для користування дорогами Молдови також передбачена віньєтка — плата за користування дорогами. Її оформлення варто врахувати під час підготовки до поїздки.

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Новини.LIVE розповідали, що під час однієї з атак РФ на Одещину, п'ять російських дронів залетіли до Молдови. Жителі кількох районів чули вибухи, а поліція знаходила уламки безпілотників. Поблизу села Крокмаз після вибуху загорілася рослинність, а в будівлі сільськогосподарської бригади вибило вікна. За даними молдовської поліції, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Одещині військового намагалися вивезти до Молдови у схованці вантажівки. Для 26-річного чоловіка облаштували тайник із подвійним дном у напівпричепі. За переправлення він мав заплатити 7500 доларів. Проте дорогою до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" вантажівку зупинили поліцейські та прикордонники.

Крім того, Новини.LIVE писали про одеситку, яка сховала чоловіка під ковдрою та дитячими іграшками, щоб довезти його до кордону з Молдовою. За даними слідства, 57-річна жінка брала за такі поїздки 4500 доларів. Одного з чоловіків вона поклала на підлогу автомобіля та прикрила подушками й іграшками. У Роздільній після отримання частини грошей жінку затримали.