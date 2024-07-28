Пробки на трассе Одесса — Рени сегодня утром, 27 июля

Поторопитесь с выездом за границу — на трассе Одесса — Рени собираются пробки
На трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой в воскресенье утром, 28 июля. Стоит отметить, что их размеры не значительны. Кроме этого, зафиксированы небольшие очереди из желающих выехать в соседние государства на некоторых КПП Одесчины.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону Паланки есть небольшое скопление автотранспорта, которое наблюдается перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает километра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом тоже небольшая очередь.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
На пункте пропуска "Старокозачье — Тудора" очередей на пересечение границы не наблюдается. На картах этот участок синий, свидетельствующий о не затрудненном движении.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин у Татарбунар и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этой пробки существенно не влияет на трафик.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", расположенном в одноименном городе, очереди на пересечение границы не зафиксированы. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.
Цены на горючее
На украинских автозаправках цены на горючее не изменились. Стоимость бензина, автогаза и дизтоплива осталась на уровне предыдущего дня.
Напомним, Румыния вошла в шенгенскую зону, поэтому сейчас для беспрепятственного пересечения румынской границы на легковом транспорте необходимо произвести техническое освидетельствование транспортного средства и иметь талон о ТО при себе.
Читайте Новини.LIVE!