Локальные пробки на трассе Одесса — Рени и очереди на границе с Молдовой и Румынией сегодня, 4 октября

Трасса Одесса – Рени. Фото: скриншот

Вечером в пятницу, 4 октября, на трассе Одесса — Рени наблюдаются локальные пробки по направлению к границе с Молдовой и Румынией. На некоторых участках и пограничных пунктах пропуска замедление движения, поэтому путешественникам за границу следует поспешить.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps .

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Пробки на трассе Одесса — Рени

Наибольшее количество транспорта наблюдается на выезде из Одессы и перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) на территории Нижнеднестровского национального парка. Очередь на этом участке составляет более полукилометра, движение значительно замедлено.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Староказачье — Тудора"

Также наблюдаются очереди на пункте пропуска "Староказачье — Тудора". Движение там затруднено. Этот участок трассы обозначен оранжевым цветом на картах.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку

Путь к паромной переправе Орловка — Исакча свободен. Но в самой Орловке зафиксированы очереди. Этот участок на трассе обозначен желтым цветом. Впрочем, пробки небольшие.

Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация иная: очередей на пересечение границы с Молдовой нет. Цвет дороги на карте синий, что означает отсутствие пробок.

Дорога к Рени. Фото: скриншот

Водителям следует учитывать эти задержки при планировании поездок по этому направлению.

Напомним, в Одесской области перекрыли очередной канал для уклонистов.

Также мы писали об ограничении валютных расчетов за границей.