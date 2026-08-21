Полмиллиона за согласование: на Одесчине раскрыли схему в порту

Задержана участница мошеннической схемы. Фото: СБУ

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Одесской области раскрыли предполагаемую коррупционную схему в ходе работ по модернизации портовой инфраструктуры. Чиновника местного филиала Администрации морских портов Украины подозревают в вымогательстве 500 тысяч гривен за согласование документации по реконструкции железнодорожного пути. Вместе с ним по делу фигурирует владелица частной компании, которая, по версии следствия, выступала посредником.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Задержанный чиновник местного филиала Администрации морских портов Украины. Фото: СБУ

Полмиллиона за документы

Согласно сообщениям СБУ, речь идет о заключенном договоре на реконструкцию железнодорожного пути на территории морского порта. В ходе реализации проекта возникла необходимость согласовать обновленную документацию. Именно за то, чтобы этот процесс прошел беспрепятственно, чиновник Черноморского филиала АМПУ, по данным правоохранителей, вымогал у представителей подрядной организации 500 тысяч гривен.

Сам он деньги якобы не получал. Следствие считает, что к схеме чиновник привлек знакомую, владеющую местной частной компанией. Она должна была контактировать с представителями подрядчика и выступать посредницей при передаче денег.

Задержание посредницы

В СБУ сообщили, что задержали женщину во время получения всей суммы. Впоследствии на рабочем месте был задержан и организатор схемы — должностное лицо местного филиала АМПУ. Обоим было объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины — злоупотребление влиянием. Следствие ходатайствует об их содержании под стражей. В случае доказательства вины им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Модернизация порта Черноморск

Летом 2026 года Черноморский филиал АМПУ объявил о закупке на текущий ремонт пути №85а, участка между стрелочными переводами №902 и №904 и ряда самих стрелочных переводов. Ожидаемая стоимость этих работ составляла более 5 млн гривен. Отдельно в июне объявили о закупке проектных работ для капитального ремонта еще целого комплекса портовых путей — № 68, 69, 66, 70, 71, 57, 54, 55, 7 и 8, а также нескольких железнодорожных съездов.

В то же время порт готовят к гораздо более масштабной модернизации. Первый и Контейнерный терминалы планируют передать инвестору в рамках концессии. Конкурс стартовал в конце 2025 года, а в марте 2026-го завершился прием заявок на преквалификацию. Проект предусматривает привлечение частных инвестиций, модернизацию портовой инфраструктуры и постепенное увеличение мощностей до 760 тысяч TEU контейнеров и более 5 млн тонн грузов в год.

Отдельным направлением остается обновление причальной инфраструктуры. Еще в 2025 году АМПУ объявила тендер на замену изношенных отбойных устройств на причалах порта с ожидаемой стоимостью 52,6 млн гривен. Также планировался капитальный ремонт причала №9, который эксплуатируется более 60 лет и из-за повреждений конструкций имеет ограничения в использовании.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские атаки на порт Черноморска привели к остановке работы одного из крупнейших экспортных терминалов. Повреждениям подверглись производственные мощности компании "Кернел", а часть зерна и подсолнечного масла была утрачена. В настоящее время специалисты оценивают масштабы ущерба и определяют, сколько времени потребуется на восстановление работы.

Также Новини.LIVE сообщали, что судовладельцы временно приостановили заход судов в черноморские порты Украины из-за роста угрозы российских атак. Государство не вводило ограничений на движение, а решения принимают сами операторы. В то же время правительство работает над решениями по возобновлению судоходства.