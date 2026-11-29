Попадания в многоэтажку и склады: последствия атак на Одесчину
Сегодня, 29 ноября, россияне нанесли удар по Одессе и области, в результате чего погибла одна женщина, а еще пять человек получили ранения. Оккупанты поразили жилой многоэтажный дом, складские помещения и фермерское хозяйство. К ликвидации последствий атаки привлекли более сотни спасателей, работы продолжаются.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Одесской области и главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Последствия атаки на Одессу
По информации спасателей, россияне попали в 14-этажный жилой дом в Одессе, где на уровне четвертого и пятого этажей вспыхнул пожар. Оккупанты также повредили два легковых автомобиля. В результате атаки погибла женщина, еще трое человек получили ранения, двоих из них спасли пожарные.
Спасатели оперативно потушили пожар, а психологи ГСЧС оказали помощь 13 жильцам многоэтажного дома, среди которых двое детей.
Пожары на складах
Российские захватчики также атаковали складские помещения, где хранились детские игрушки и бытовая техника. Там вспыхнул масштабный пожар. Работу пожарных затрудняло сильное задымление, из-за которого видимость была практически нулевой. На этом объекте пострадали два человека.
В Одесском районе оккупанты повредили здание фермерского хозяйства, где загорелись тюки с сеном. Всего на местах попаданий работали более 100 спасателей. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, ликвидация последствий атак продолжается.
Ранее, 28 ноября, в День памяти жертв голодоморов, россияне атаковали склад с зерном в Одесской области. Оккупанты повредили кровлю помещения и уничтожили большую часть зерна, которое там хранилось. Обходилось без пострадавших.
Кроме того, накануне россияне вновь атаковали энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объекта ДТЭК более шести тысяч семей остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела.