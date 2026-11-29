Подвергшийся нападению склад с зерном, пожар на складе игрушек и спасатели выносят пострадавшую женщину. Фото: ГСЧС. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 29 ноября, россияне нанесли удар по Одессе и области, в результате чего погибла одна женщина, а еще пять человек получили ранения. Оккупанты поразили жилой многоэтажный дом, складские помещения и фермерское хозяйство. К ликвидации последствий атаки привлекли более сотни спасателей, работы продолжаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Одесской области и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

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Медики оказывают помощь раненому на месте попадания. Фото: ГСЧС

Последствия попадания российских ракет в 14-этажный жилой дом. Фото: ГСЧС

Специалисты проводят реанимационные мероприятия пострадавшему в результате атаки россиян. Фото: ГСЧС

Последствия атаки на Одессу

По информации спасателей, россияне попали в 14-этажный жилой дом в Одессе, где на уровне четвертого и пятого этажей вспыхнул пожар. Оккупанты также повредили два легковых автомобиля. В результате атаки погибла женщина, еще трое человек получили ранения, двоих из них спасли пожарные.

Пострадавшему в результате атаки россиян оказывают помощь прямо в подъезде дома. Фото: ГСЧС

Сотрудники службы экстренной медицинской помощи несут пострадавшего к машине скорой помощи. Фото: ГСЧС

Медики и волонтеры несут пострадавшего на носилках. Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно потушили пожар, а психологи ГСЧС оказали помощь 13 жильцам многоэтажного дома, среди которых двое детей.

Медики и волонтеры выносят пострадавшего по лестнице многоэтажного дома. Фото: ГСЧС

Легковой автомобиль, поврежденный россиянами во время атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС

Жительница подвергшегося нападению многоэтажного дома держит на руках свою собаку. Фото: ГСЧС

Пожары на складах

Российские захватчики также атаковали складские помещения, где хранились детские игрушки и бытовая техника. Там вспыхнул масштабный пожар. Работу пожарных затрудняло сильное задымление, из-за которого видимость была практически нулевой. На этом объекте пострадали два человека.

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Куклы на территории склада, который атаковали россияне в Одесской области. Фото: ГСЧС

Пожарные работают среди пламени и сильного задымления на территории атакованного склада. Фото: ГСЧС

Пламя охватило складское помещение после попадания российских ракет.

Фото: ГСЧС

В Одесском районе оккупанты повредили здание фермерского хозяйства, где загорелись тюки с сеном. Всего на местах попаданий работали более 100 спасателей. По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, ликвидация последствий атак продолжается.

Пожарный тушит масштабный пожар, вспыхнувший в результате атаки россиян. Фото: ГСЧС

Ранее, 28 ноября, в День памяти жертв голодоморов, россияне атаковали склад с зерном в Одесской области. Оккупанты повредили кровлю помещения и уничтожили большую часть зерна, которое там хранилось. Обходилось без пострадавших.

Спасатель направляет струю воды внутрь охваченного огнем складского помещения. Фото: ГСЧС

Последствия атаки россиян на зерновой склад в Одесской области в День памяти жертв голодоморов. Фото: Одесская ОВА

Кроме того, накануне россияне вновь атаковали энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения объекта ДТЭК более шести тысяч семей остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела.