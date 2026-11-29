Влучання у багатоповерхівку та склади: наслідки атак на Одещину
Росіяни сьогодні, 29 листопада, атакували Одесу та область, внаслідок чого загинула жінка та ще п'ятеро людей дістали поранення. Окупанти влучили у житлову багатоповерхівку, складські приміщення та фермерське господарство. До ліквідації наслідків атаки залучили понад сотню рятувальників, роботи ще тривають.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Одещини та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
Наслідки атаки на Одесу
За інформацією рятувальників, росіяни влучили у 14-поверховий житловий будинок в Одесі, де на рівні четвертого та п'ятого поверхів спалахнула пожежа. Окупанти також пошкодили два легкові автомобілі. Внаслідок атаки загинула жінка, ще троє людей дістали поранення, двох із них врятували вогнеборці.
Рятувальники оперативно загасили пожежу, а психологи ДСНС надали допомогу 13 мешканцям багатоповерхівки, серед яких двоє дітей.
Пожежі на складах
Російські загарбники також атакували складські приміщення, де зберігали дитячі іграшки та побутову техніку. Там спалахнула масштабна пожежа. Роботу вогнеборців ускладнювало сильне задимлення, через яке видимість була майже нульовою. На цій локації постраждали двоє людей.
В Одеському районі окупанти пошкодили будівлю фермерського господарства, де загорілися тюки із сіном. Загалом на місцях влучань працювали понад 100 рятувальників. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, ліквідація наслідків атак триває.
Раніше, 28 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів, росіяни атакували склад із зерном на Одещині. Окупанти пошкодили покрівлю приміщення та знищили більшу частину зерна, яке там зберігалося. Обійшлося без постраждалих.
Крім того, напередодні росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження об'єкта ДТЕК понад шість тисяч родин залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.