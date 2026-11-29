Атакований склад з зерном, пожежа на складі іграшок та рятувальники виводять потерпілу жінку. Фото: ДСНС. Колаж: Новини.LIVE

Росіяни сьогодні, 29 листопада, атакували Одесу та область, внаслідок чого загинула жінка та ще п'ятеро людей дістали поранення. Окупанти влучили у житлову багатоповерхівку, складські приміщення та фермерське господарство. До ліквідації наслідків атаки залучили понад сотню рятувальників, роботи ще тривають.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Одещини та очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Медики надають допомогу пораненому на місці влучання. Фото: ДСНС

Наслідки влучання росіян у 14-поверховий житловий будинок. Фото: ДСНС

Фахівці проводять реанімаційні заходи постраждалому внаслідок атаки росіян. Фото: ДСНС

Наслідки атаки на Одесу

За інформацією рятувальників, росіяни влучили у 14-поверховий житловий будинок в Одесі, де на рівні четвертого та п'ятого поверхів спалахнула пожежа. Окупанти також пошкодили два легкові автомобілі. Внаслідок атаки загинула жінка, ще троє людей дістали поранення, двох із них врятували вогнеборці.

Постраждалому внаслідок атаки росіян надають допомогу безпосередньо у під'їзді будинку. Фото: ДСНС

Працівники екстреної медичної допомоги несуть постраждалого до автомобіля швидкої. Фото: ДСНС

Медики та волонтери несуть постраждалого на ношах. Фото: ДСНС

Рятувальники оперативно загасили пожежу, а психологи ДСНС надали допомогу 13 мешканцям багатоповерхівки, серед яких двоє дітей.

Медики та волонтери виносять постраждалого сходами багатоповерхівки. Фото: ДСНС

Легковий автомобіль, який росіяни пошкодили під час атаки на Одещину. Фото: ДСНС

Мешканка атакованої багатоповерхівки тримає на руках свого собаку. Фото: ДСНС

Пожежі на складах

Російські загарбники також атакували складські приміщення, де зберігали дитячі іграшки та побутову техніку. Там спалахнула масштабна пожежа. Роботу вогнеборців ускладнювало сильне задимлення, через яке видимість була майже нульовою. На цій локації постраждали двоє людей.

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Ляльки на території складу, який атакували росіяни на Одещині. Фото: ДСНС

Вогнеборці працюють серед полум'я та сильного задимлення на території атакованого складу. Фото: ДСНС

Полум'я охопило складське приміщення після влучання росіян.

Фото: ДСНС

В Одеському районі окупанти пошкодили будівлю фермерського господарства, де загорілися тюки із сіном. Загалом на місцях влучань працювали понад 100 рятувальників. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, ліквідація наслідків атак триває.

Вогнеборець ліквідовує масштабну пожежу, яка спалахнула внаслідок атаки росіян. Фото: ДСНС

Раніше, 28 листопада, у День пам'яті жертв голодоморів, росіяни атакували склад із зерном на Одещині. Окупанти пошкодили покрівлю приміщення та знищили більшу частину зерна, яке там зберігалося. Обійшлося без постраждалих.

Рятувальник спрямовує струмінь води всередину охопленого вогнем складського приміщення. Фото: ДСНС

Наслідки атаки росіян на зерновий склад на Одещині у День пам'яті жертв голодоморів. Фото: Одеська ОВА

Крім того, напередодні росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру. Через пошкодження об'єкта ДТЕК понад шість тисяч родин залишилися без електропостачання. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.