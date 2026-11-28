Наслідки удару РФ по складу із зерном та монумент "Гірка пам’ять дитинства". Фото: t.me/odeskaODA; president.gov.ua. Колаж: Новини.LIVE

У День пам’яті жертв Голодомору, 28 листопада, російські війська завдали удару по складу із зерном на Одещині. Унаслідок атаки пошкоджено покрівлю будівлі та знищено більшу частину зерна, яке там зберігалося. Люди не постраждали, на місці ліквідовують наслідки обстрілу.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, інформує Новини.LIVE.

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РФ атакувала склад із зерном на Одещині: наслідки

За словами очільника ОВА, російська атака відбулася у День пам'яті жертв Голодомору, коли українці вшановують мільйони людей, убитих тоталітарним режимом. Він назвав удар по складу із зерном цинічним та розповів про наслідки влучання.

"Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю складського приміщення та знищено більшу частину українського зерна. Обійшлося без постраждалих. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару", — повідомив Олег Кіпер.

Росія посилила атаки на продовольчу інфраструктуру України

Раніше в Міністерстві оборони України повідомили, що від початку 2026 року російські війська здійснили щонайменше 62 атаки на харчові підприємства та продовольчі склади України.

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Це майже вдвічі більше, ніж за попередні чотири роки повномасштабної війни разом.

Скриншот повідомлення Кіпера/Telegram

Новини Одеси

Новини.LIVE інформували, що 28 листопада російські війська повторно атакували енергетичну інфраструктуру Одещини, пошкодивши об'єкт ДТЕК. Через обстріл понад 6 тисяч родин залишилися без електропостачання, зокрема частина споживачів в Одесі та Одеському районі. На цих територіях стабілізаційні графіки відключень тимчасово не діють, енергетики працюють над відновленням мереж.

Також ми писали, що в Одесі ввечері 27 листопада сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку на вулиці Аеродромній. Вогонь охопив дах і одну з кімнат, до гасіння залучили понад 20 рятувальників. Пожежу вдалося локалізувати, загиблих і постраждалих немає.