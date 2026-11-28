Рятувальники на місці пожежі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

В Одесі ввечері 27 листопада сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку в Хаджибейському районі. Вогонь охопив дах будівлі та одну з кімнат. До гасіння залучили понад два десятки рятувальників, яким вдалося зупинити поширення полум'я та не допустити займання решти приміщень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Одещини.

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Пожежа на Аеродромній

За інформацією рятувальників, займання виникло на вулиці Аеродромній. Вогнеборці оперативно локалізували пожежу, завдяки чому полум'я не поширилося на всю площу житлового будинку. На місці працювали понад 20 співробітників ДСНС. Ніхто з людей не загинув та не постраждав.

Вогнеборці піднімаються на дах будинку під час гасіння пожежі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Вогнеборці працюють у задимленому приміщенні. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Рятувальник серед пошкоджених вогнем конструкцій покрівлі. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Рятувальники працюють на місці пожежі у двоповерховому будинку. Фото: Головне управління ДСНС в Одеській області

Смертельна пожежа в Одесі

Менш ніж тиждень тому в Хаджибейському районі сталася інша пожежа, яка забрала життя двох малолітніх дітей. 22 листопада на вулиці Івана та Юрія Лип загорілася квартира на сьомому поверсі дев'ятиповерхівки. У вогні загинули чотирирічний хлопчик та п'ятирічна дівчинка. Ще трьох людей, серед яких була дитина, госпіталізували у тяжкому стані з опіками та отруєнням продуктами горіння.

Після трагедії з'ясувалося, що про проблеми в родині було відомо ще з червня. За інформацією народного депутата Павла Сушка, поліція складала адміністративні протоколи щодо матері через неналежне виконання батьківських обов'язків, а щодо батька дітей через домашнє насильство. Правоохоронці повідомили про ситуацію соціальні служби, проте в наявних матеріалах немає відомостей про те, чи відвідували їхні працівники родину та перевіряли умови проживання дітей.

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Павло Сушко вимагає розслідувати можливу бездіяльність соціальних служб та правоохоронців. Тим часом 24 листопада Київський районний суд Одеси відправив матір загиблих дітей та її співмешканця під варту на 60 діб без права внесення застави. Їх підозрюють у залишенні дітей у небезпеці, злісному невиконанні обов'язків щодо догляду за дитиною та порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Також раніше в Пересипському районі Одеси сталася пожежа у квартирі на восьмому поверсі багатоповерхівки. Вогонь охопив балкон та частину житлового приміщення на вулиці Марсельській. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили чоловіка, який отруївся продуктами горіння. Йому надали допомогу.