Спасатели на месте пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

В Одессе вечером 27 ноября произошел пожар в двухэтажном жилом доме в Хаджибейском районе. Огонь охватил крышу здания и одну из комнат. К тушению были привлечены более двух десятков спасателей, которым удалось остановить распространение пламени и не допустить возгорания остальных помещений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

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Пожар на Аэродромной

По информации спасателей, возгорание произошло на улице Аэродромной. Пожарные оперативно локализовали пожар, благодаря чему пламя не распространилось на всю площадь жилого дома. На месте работали более 20 сотрудников ГСЧС. Никто из людей не погиб и не пострадал.

Пожарные поднимаются на крышу дома во время тушения пожара. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Пожарные работают в задымленном помещении. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Спасатель среди поврежденных огнем конструкций кровли. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Спасатели работают на месте пожара в двухэтажном доме. Фото: Главное управление ГСЧС в Одесской области

Смертельный пожар в Одессе

Менее недели назад в Хаджибейском районе произошел другой пожар, унесший жизни двух малолетних детей. 22 ноября на улице Ивана и Юрия Лип загорелась квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома. В огне погибли четырехлетний мальчик и пятилетняя девочка. Еще трое человек, среди которых был ребенок, были госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением продуктами горения.

После трагедии выяснилось, что о проблемах в семье было известно еще с июня. По информации народного депутата Павла Сушка, полиция составляла административные протоколы в отношении матери за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а в отношении отца детей — за домашнее насилие. Правоохранители сообщили о ситуации в социальные службы, однако в имеющихся материалах нет сведений о том, посещали ли их сотрудники семью и проверяли ли условия проживания детей.

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Павел Сушко требует расследовать возможное бездействие социальных служб и правоохранительных органов. Между тем 24 ноября Киевский районный суд Одессы поместил мать погибших детей и её сожителя под стражу на 60 суток без права внесения залога. Их подозревают в оставлении детей в опасности, злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.

Также ранее в Пересыпском районе Одессы произошел пожар в квартире на восьмом этаже многоэтажного дома. Огонь охватил балкон и часть жилого помещения на улице Марсельской. Во время тушения пожара спасатели обнаружили мужчину, отравившегося продуктами горения. Ему оказали помощь.