Наслідки пожежі. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа в Одесі забрала життя двох малюків, ще одна дитина потрапила до лікарні у важкому стані. Однак про проблеми в родині було відомо ще за п'ять місяців до трагедії. Правоохоронці складали адміністративні протоколи, а соціальні служби отримували повідомлення про ситуацію про неналежне виконання батьківських обов’язків. Суд уже обрав запобіжний захід матері та її співмешканцю, яких підозрюють у злочинах, пов'язаних із трагедією

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Павла Сушка та Київський районний суд міста Одеси.

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Проблеми в родині

За інформацією народного депутата Павла Сушка, 14 червня поліція склала чотири адміністративні протоколи щодо матері дітей через неналежне виконання батьківських обов'язків. Стосовно батька також оформили протокол за фактом домашнього насильства. Про ситуацію письмово повідомили Службу у справах дітей та Центр соціальних служб. Територіальний підрозділ служби додатково проінформували телефоном.

Крім того, за свідченнями мешканців будинку, ще в червні сусіди попереджали про небезпеку для дітей. За їхніми словами, про ситуацію знали правоохоронці та працівники ювенальної превенції.

"Однак у наявних матеріалах відсутні відомості про відвідування родини соціальними службами, перевірку умов проживання та оцінку потреб дітей. Питання і до поліції. Невже після складання протоколів та надсилання повідомлень робота із захисту дітей закінчилася?", — написав нардеп.

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Також з'ясувалося, що одна з дітей шкільного віку взагалі не навчалася в закладах освіти.

Бездіяльність служб

Павло Сушко вимагає розслідувати можливу бездіяльність працівників Служби у справах дітей, Центру соціальних служб та ювенальної превенції поліції. Зокрема, необхідно встановити, чи вжили відповідальні особи всіх необхідних заходів після отримання інформації про небезпечну ситуацію в родині та чи могли їхні дії або бездіяльність вплинути на загибель дітей.

"П’ять місяців після офіційних сигналів. Дітей залишили в небезпеці. Двоє загинули. Якби відповідальні служби та поліція вчасно відреагували на сигнали про небезпеку та забезпечили захист дітей, цієї трагедії можна було б уникнути", — заявив Сушко.

Судова справа

Київський районний суд Одеси вже обрав запобіжні заходи матері загиблих дітей та її співмешканцю. 24 листопада обох відправили під варту на 60 діб без визначення застави. Їх підозрюють у залишенні дітей у небезпеці, що спричинило смерть, злісному невиконанні обов'язків щодо догляду за дитиною та порушенні вимог пожежної безпеки, що призвело до тяжких наслідків.

За версією слідства, під час пожежі дорослі перебували у квартирі разом із трьома дітьми та вживали алкоголь. Після виникнення займання вони, попри небезпеку, не допомогли дітям урятуватися.

Що відомо про пожежу

Нагадаємо, трагедія сталася 22 листопада у Хаджибейському районі Одеси. У квартирі на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вулиці Івана та Юрія Лип виникла пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням. Загинули двоє дітей — хлопчик 2022 року народження та дівчинка 2021 року народження.

Рятувальникам вдалося вивести з небезпечного приміщення трьох людей, серед яких була ще одна дитина. Усіх постраждалих із опіками та отруєнням продуктами горіння у важкому стані доправили до лікарні. До гасіння залучили понад 20 рятувальників, також на місці працювали психологи ДСНС.

Раніше ми писали, що в Одесі помер 10-місячний хлопчик, якого, за попередніми даними, юні батьки ненадовго залишили самого вдома. Медики боролися за життя дитини, однак врятувати її не вдалося. Після трагедії з'ясувалося, що родина ще раніше потрапила в поле зору соціальних служб.

Також ми повідомляли, що у Березівському районі Одеської області правоохоронці з’ясовують обставини смерті немовляти. Тіло дитини виявили у вигрібній ямі на території приватного домоволодіння. До лікарні раніше доправили 38-річну місцеву жительку з кровотечею. Причину смерті дитини має встановити судово-медична експертиза, розслідування триває.