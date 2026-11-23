Поліцейські дістали тіло дитини. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

У Березівському районі Одеської області правоохоронці з’ясовують обставини смерті немовляти. Тіло дитини виявили у вигрібній ямі на території приватного домоволодіння. До лікарні раніше доправили 38-річну місцеву жительку з кровотечею. Причину смерті дитини має встановити судово-медична експертиза, розслідування триває.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Що сталося

Повідомлення про інцидент надійшло до поліції від медиків. Вони розповіли, що до лікарні доставили 38-річну жительку Березівського району з кровотечею. Жінка пояснила, що у вуличній вбиральні в неї стався викидень. Після цього правоохоронці вирушили до її домоволодіння, щоб перевірити обставини події.

Під час огляду території поліцейські знайшли у вигрібній ямі тіло немовляти. За попередньою інформацією, дитина перебувала на 8–9 місяці внутрішньоутробного розвитку.

Деталі слідства

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 117 Кримінального кодексу України — умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Тіло немовляти направили на судово-медичну експертизу. Фахівці мають встановити причину смерті.

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Наразі триває досудове розслідування. Водночас відповідно до статті 62 Конституції України людина вважається невинуватою, доки її вину не доведуть у законному порядку та не встановлять обвинувальним вироком суду.

Інші випадки смерті немовлят

Раніше в Одесі помер 10-місячний хлопчик, батьками якого були 16-річні підлітки. За попередньою інформацією, вони ненадовго залишили дитину саму вдома, а після повернення знайшли її без ознак життя. Медики намагалися реанімувати малюка, однак врятувати його не вдалося.

Попередньою причиною смерті називали аспірацію їжею. Після трагедії також з'ясувалося, що родина раніше потрапляла в поле зору соціальних служб. За інформацією народного депутата Павла Сушка, сім'ї пропонували соціальний супровід, однак батьки письмово відмовилися від послуг. Остаточні обставини смерті хлопчика мали встановити правоохоронці.

Зазначимо, в Одесі 31-річний чоловік вчинив наругу та забрав життя 7-річної дитини. Вбивцю швидко розшукали. За скоєне йому загрожує довічне ув'язнення.

Також, на Одещині від рук власної матері загинуло немовля. Жінка з необережності задушила дитину. Вона визнала свою провину. Їй призначили покарання у виді іспитового строку на три роки.