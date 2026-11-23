Полицейские извлекли тело ребенка. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Березовском районе Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства смерти младенца. Тело ребенка обнаружили в выгребной яме на территории частного домовладения. Ранее в больницу доставили 38-летнюю местную жительницу с кровотечением. Причину смерти ребенка должна установить судебно-медицинская экспертиза, расследование продолжается.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Что произошло

Сообщение об инциденте поступило в полицию от медиков. Они рассказали, что в больницу доставили 38-летнюю жительницу Березовского района с кровотечением. Женщина объяснила, что в уличной уборной у нее случился выкидыш. После этого правоохранители отправились к ее домовладению, чтобы проверить обстоятельства происшествия.

Во время осмотра территории полицейские обнаружили в выгребной яме тело младенца. По предварительной информации, ребенок находился на 8–9 месяце внутриутробного развития.

Детали расследования

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 117 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Тело младенца направили на судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты должны установить причину смерти.

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В настоящее время продолжается досудебное расследование. В то же время, в соответствии со статьёй 62 Конституции Украины, человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и не будет установлена обвинительным приговором суда.

Другие случаи смерти младенцев

Ранее в Одессе умер 10-месячный мальчик, родителями которого были 16-летние подростки. По предварительной информации, они ненадолго оставили ребенка одного дома, а по возвращении обнаружили его без признаков жизни. Медики пытались реанимировать малыша, однако спасти его не удалось.

Предварительной причиной смерти назвали аспирацию пищей. После трагедии также выяснилось, что семья ранее попадала в поле зрения социальных служб. По информации народного депутата Павла Сушка, семье предлагали социальное сопровождение, однако родители письменно отказались от услуг. Окончательные обстоятельства смерти мальчика должны установить правоохранительные органы.

Отметим, что в Одессе 31-летний мужчина совершил надругательство и лишил жизни 7-летнего ребенка. Убийцу быстро разыскали. За содеянное ему грозит пожизненное заключение.

Кроме того, в Одесской области от рук собственной матери погиб младенец. Женщина по неосторожности задушила ребенка. Она признала свою вину. Ей назначили наказание в виде испытательного срока на три года.