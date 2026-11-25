Последствия пожара. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожар в Одессе унес жизни двух малышей, ещё один ребёнок попал в больницу в тяжёлом состоянии. Однако о проблемах в семье было известно ещё за пять месяцев до трагедии. Правоохранители составляли административные протоколы, а социальные службы получали сообщения о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Суд уже избрал меру пресечения матери и её сожителю, которых подозревают в преступлениях, связанных с трагедией

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Павла Сушка и Киевский районный суд города Одессы.

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Проблемы в семье

По информации народного депутата Павла Сушка, 14 июня полиция составила четыре административных протокола в отношении матери детей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В отношении отца также составили протокол по факту домашнего насилия. О ситуации письменно сообщили в Службу по делам детей и Центр социальных служб. Территориальное подразделение службы дополнительно проинформировали по телефону.

Кроме того, по свидетельствам жильцов дома, ещё в июне соседи предупреждали об опасности для детей. По их словам, о ситуации знали правоохранители и сотрудники ювенальной превенции.

"Однако в имеющихся материалах отсутствуют сведения о посещении семьи социальными службами, проверке условий проживания и оценке потребностей детей. Вопрос и к полиции. Неужели после составления протоколов и отправки уведомлений работа по защите детей закончилась?", — написал народный депутат.

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Также выяснилось, что один из детей школьного возраста вообще не учился в учебных заведениях.

Бездействие служб

Павел Сушко требует расследовать возможное бездействие сотрудников Службы по делам детей, Центра социальных служб и ювенальной превенции полиции. В частности, необходимо установить, приняли ли ответственные лица все необходимые меры после получения информации об опасной ситуации в семье и могли ли их действия или бездействие повлиять на гибель детей.

"Пять месяцев после официальных сигналов. Детей оставили в опасности. Двое погибли. Если бы ответственные службы и полиция вовремя отреагировали на сигналы об опасности и обеспечили защиту детей, этой трагедии можно было бы избежать", — заявил Сушко.

Судебное дело

Киевский районныйсуд Одессы уже избрал меры пресечения в отношении матери погибших детей и её сожителя. 24 ноября обоих поместили под стражу на 60 суток без определения залога. Их подозревают в оставлении детей в опасности, повлекшем смерть, злостном неисполнении обязанностей по уходу за ребенком и нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.

По версии следствия, во время пожара взрослые находились в квартире вместе с тремя детьми и употребляли алкоголь. После возникновения возгорания они, несмотря на опасность, не помогли детям спастись.

Что известно о пожаре

Напомним, трагедия произошла 22 ноября в Хаджибейском районе Одессы. В квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома на улице Ивана и Юрия Лип возник пожар, сопровождавшийся сильным задымлением. Погибли двое детей — мальчик 2022 года рождения и девочка 2021 года рождения.

Спасателям удалось вывести из опасного помещения троих человек, среди которых был ещё один ребёнок. Всех пострадавших с ожогами и отравлением продуктами горения в тяжёлом состоянии доставили в больницу. К тушению были привлечены более 20 спасателей, также на месте работали психологи ГСЧС.

Ранее мы писали, что в Одессе скончался 10-месячный мальчик, которого, по предварительным данным, молодые родители ненадолго оставили одного дома. Медики боролись за жизнь ребенка, однако спасти его не удалось. После трагедии выяснилось, что семья еще раньше попала в поле зрения социальных служб.

Также мы сообщали, что в Березовском районе Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства смерти младенца. Тело ребенка обнаружили в выгребной яме на территории частного домовладения. Ранее в больницу доставили 38-летнюю местную жительницу с кровотечением. Причину смерти ребенка должна установить судебно-медицинская экспертиза, расследование продолжается.