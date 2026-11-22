Квартира в якій загинули діти під час пожежі. Фото: ДСНС

В Одесі сталася смертельна пожежа у багатоповерховому житловому будинку. Вогонь охопив квартиру на сьомому поверсі, де загинули двоє маленьких дітей 4 та 5 років. Рятувальники винесли з помешкання ще трьох людей, серед яких була дитина. Усіх постраждалих госпіталізували у тяжкому стані.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

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У квартирі після пожежі залишилися обвуглені меблі, пошкоджені стіни та знищені вогнем речі. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа ув Одесі

За інформацією рятувальників, займання сталося у Хаджибейському районі на вулиці Івана та Юрія Лип. Горіла квартира на сьомому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку.

Співробітник ДСНС обстежує пошкоджене вогнем приміщення після пожежі у житловому будинку. Фото: ДСНС Одещини

На місце прибули підрозділи ДСНС. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували трьох людей, зокрема одну дитину. Однак двох інших дітей врятувати не вдалося. Загинули хлопчик 2022 року народження та дівчинка 2021 року народження.

Стан постраждалих після пожежі

Трьох врятованих доправили до лікарні з опіками тіла та отруєнням продуктами горіння. Медики оцінюють їхній стан як тяжкий. До ліквідації пожежі залучили понад 20 рятувальників. На місці також працювали психологи ДСНС. Причину займання наразі встановлюють.

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Психологиня ДСНС надає підтримку людям біля житлового будинку в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, уже другий день поспіль в Одесі фіксують масштабні перебої зі світлом, водою та опаленням. Причиною стали пошкодження енергомереж після атак росіян. Через знеструмлення у місті зупинили трамваї та тролейбуси, а для жителів організували підвезення води. Усі школи Одеси з 23 до 27 листопада перевели на дистанційне навчання.

Також ми писали, що нещодавно росіяни атакували підприємства на Одещині. Під ударом опинилися об'єкти агрологістики та пакувальної промисловості. На одному з підприємств згоріли обладнання та готова продукція, а в іншому спалахнула масштабна пожежа у двоповерховій адміністративно-складській будівлі. Ще кілька пожеж виникли на Одещині після масованої атаки росіян 15 листопада. Окупанти пошкодили автомобільний центр та складські приміщення, частину яких використовували для зберігання зерна. Після влучань загорілися автомобілі та інші об'єкти.