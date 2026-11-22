Квартира, в которой погибли дети во время пожара. Фото: ГСЧС

В Одессе произошел смертельный пожар в многоэтажном жилом доме. Огонь охватил квартиру на седьмом этаже, где погибли двое маленьких детей 4 и 5 лет. Спасатели вынесли из квартиры ещё троих человек, среди которых был ребёнок. Все пострадавшие госпитализированы в тяжёлом состоянии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС.

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В квартире после пожара остались обугленная мебель, поврежденные стены и уничтоженные огнем вещи. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожар в Одессе

По информации спасателей, возгорание произошло в Хаджибейском районе на улице Ивана и Юрия Лип. Горела квартира на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома.

Сотрудник ГСЧС осматривает поврежденное огнем помещение после пожара в жилом доме. Фото: ГСЧС Одесской области

На место прибыли подразделения ГСЧС. Во время тушения пожара пожарные спасли троих человек, в том числе одного ребенка. Однако двух других детей спасти не удалось. Погибли мальчик 2022 года рождения и девочка 2021 года рождения.

Состояние пострадавших после пожара

Троих спасенных доставили в больницу с ожогами тела и отравлением продуктами горения. Медики оценивают их состояние как тяжкое. К ликвидации пожара привлекли более 20 спасателей. На месте также работали психологи ГСЧС. Причину возгорания пока устанавливают.

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Напомним, уже второй день подряд в Одессе фиксируются масштабные перебои с электричеством, водой и отоплением. Причиной стали повреждения энергосетей после атак россиян. Из-за отключения электричества в городе остановились трамваи и троллейбусы, а для жителей организовали подвоз воды. Все школы Одессы с 23 по 27 ноября перевели на дистанционное обучение.

Также мы писали, что недавно россияне атаковали предприятия в Одесской области. Под ударом оказались объекты агрологистики и упаковочной промышленности. На одном из предприятий сгорели оборудование и готовая продукция, а на другом вспыхнул масштабный пожар в двухэтажном административно-складском здании. Еще несколько пожаров возникли в Одесской области после массированной атаки россиян 15 ноября. Оккупанты повредили автомобильный центр и складские помещения, часть которых использовалась для хранения зерна. После попаданий загорелись автомобили и другие объекты.