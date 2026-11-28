РФ атаковала склад с зерном в Одесской области в День памяти жертв Голодомора
В День памяти жертв Голодомора, 28 ноября, российские войска нанесли удар по складу с зерном в Одесской области. В результате атаки была повреждена крыша здания и уничтожена большая часть зерна, хранившегося там. Люди не пострадали, на месте устраняют последствия обстрела.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.
Россия атаковала склад с зерном в Одесской области: последствия
По словам главы ОВА, российская атака произошла в День памяти жертв Голодомора, когда украинцы чтят память миллионов людей, убитых тоталитарным режимом. Он назвал удар по складу с зерном циничным и рассказал о последствиях попадания.
"В результате атаки повреждена крыша складского помещения и уничтожена большая часть украинского зерна. Пострадавших нет. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара", — сообщил Олег Кипер.
Россия усилила атаки на продовольственную инфраструктуру Украины
Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что с начала 2026 года российские войска совершили не менее 62 атак на пищевые предприятия и продовольственные склады Украины.
Это почти вдвое больше, чем за предыдущие четыре года полномасштабной войны вместе взятые.
Новости Одессы
Новини.LIVE сообщали, что 28 ноября российские войска вновь атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области, повредив объект ДТЭК. Из-за обстрела более 6 тысяч семей остались без электроснабжения, в частности часть потребителей в Одессе и Одесском районе. На этих территориях графики стабилизационных отключений временно не действуют, энергетики работают над восстановлением сетей.
Также мы писали, что в Одессе вечером 27 ноября произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Аэродромной. Огонь охватил крышу и одну из комнат, к тушению привлекли более 20 спасателей. Пожар удалось локализовать, погибших и пострадавших нет.