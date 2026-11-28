Последствия удара РФ по складу с зерном и памятник "Горькая память детства". Фото: t.me/odeskaODA; president.gov.ua. Коллаж: Новини.LIVE

В День памяти жертв Голодомора, 28 ноября, российские войска нанесли удар по складу с зерном в Одесской области. В результате атаки была повреждена крыша здания и уничтожена большая часть зерна, хранившегося там. Люди не пострадали, на месте устраняют последствия обстрела.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала склад с зерном в Одесской области: последствия

По словам главы ОВА, российская атака произошла в День памяти жертв Голодомора, когда украинцы чтят память миллионов людей, убитых тоталитарным режимом. Он назвал удар по складу с зерном циничным и рассказал о последствиях попадания.

"В результате атаки повреждена крыша складского помещения и уничтожена большая часть украинского зерна. Пострадавших нет. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара", — сообщил Олег Кипер.

Россия усилила атаки на продовольственную инфраструктуру Украины

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что с начала 2026 года российские войска совершили не менее 62 атак на пищевые предприятия и продовольственные склады Украины.

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Это почти вдвое больше, чем за предыдущие четыре года полномасштабной войны вместе взятые.

Скриншот сообщения Кипера/Telegram

Новости Одессы

Новини.LIVE сообщали, что 28 ноября российские войска вновь атаковали энергетическую инфраструктуру Одесской области, повредив объект ДТЭК. Из-за обстрела более 6 тысяч семей остались без электроснабжения, в частности часть потребителей в Одессе и Одесском районе. На этих территориях графики стабилизационных отключений временно не действуют, энергетики работают над восстановлением сетей.

Также мы писали, что в Одессе вечером 27 ноября произошел пожар в двухэтажном жилом доме на улице Аэродромной. Огонь охватил крышу и одну из комнат, к тушению привлекли более 20 спасателей. Пожар удалось локализовать, погибших и пострадавших нет.