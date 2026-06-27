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Главная Одесса После конфликта с ТЦК в Одессе собака едва ходит: видео

После конфликта с ТЦК в Одессе собака едва ходит: видео

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 15:10
Владелица показала состояние собаки после конфликта с ТЦК в Одессе
Собака, пострадавшая в результате действий работников ТЦК. Фото: Татьяна Пенова/threads

Собака породы джек-рассел-терьер, пострадавшая во время конфликта с сотрудниками ТЦК в Одессе, получила травмы и хромает. Владелица животного запечатлела его состояние на видео и рассказала свою версию событий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на посты владелицы собаки Татьяны Пеновой в сети Threads.

Конфликт с ТЦК в Одессе

Женщина объяснила, что решила публично описать обстоятельства инцидента, чтобы пресечь распространение ложной информации. По её словам, конфликт произошёл 24 июня, когда её муж выгуливал собаку. Одесситка утверждает, что на мужа напали люди в военной форме, которые не представились и не проверяли документы.

"10 человек в балаклавах и даже в медицинской маске, не произнося ни слова, не показывая и не запрашивая документы, напали с доской, камнями, палкой с гвоздями, газовыми баллончиками. Мужчина отбился", — написала владелица собаки.

Після конфлікту з ТЦК в Одесі собака ледве ходить: відео - фото 1
Посты владелицы собаки. Фото: скриншот из Threads

Собаку подвесили за шею

После этого, по её словам, неизвестные забрали собаку по имени Тито в микроавтобус. Мужчина побежал за автомобилем и, когда тот ненадолго остановился, увидел животное внутри.

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"Мужчина увидел, как собаку держат в микроавтобусе, подвешенную за шею на поводке. Затем неизвестные уехали", — утверждает женщина.

Хозяйка рассказала, что сразу обратилась в полицию. К поискам животного также присоединились соседи. Примерно через полчаса собаку удалось найти недалеко от места происшествия. По словам женщины, после пережитого пес находился в тяжелом состоянии и дважды терял сознание.

"Я не могу передать словами, как собака кричала, когда оказалась у меня на руках. Он дважды терял сознание от стресса на несколько секунд, потом вскакивал и плакал. Это видели и слышали сотрудники полиции и свидетели", — написала она.

Также владелица опровергла информацию, которая ранее распространялась в соцсетях о якобы сломанных лапах собаки. В то же время она подтвердила, что животное получило травмы.

По её словам, одна задняя лапа ушиблена, а в другой ветеринары подозревают разрыв связок и повреждение сустава. Именно из-за этого собака хромает, что видно на опубликованном видео. Впереди животное ждёт дополнительное обследование.

Подробности конфликта с ТЦК и собакой в Одессе

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе разгорелся скандал из-за жестокого обращения с собакой. Местные зоозащитники заявили о травмировании пса, которого якобы ТЦК отобрали у владельца во время мобилизационных мероприятий. По информации организации Animal SOS Odessa, инцидент произошел после того, как владелец животного сбежал от ТЦК. Военнослужащие забрали собаку, а впоследствии её нашли в другом районе города. У животного переломы лап и многочисленные травмы.

Украденый пес
Собака, которую похитили и покалечили рабочие ТЦК. Фото: Татьяна Пенова/threads

После инцидента полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животным. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Также Новини.LIVE сообщали, что адвокат Полина Марченко в эфире Вечір.LIVE, комментируя мобилизацию, заявила о выборочной реакции правоохранителей. По её мнению, аналогичную оценку должны получать и заявления о незаконном удержании или применении силы в отношении военнообязанных, а не только животных.

скандал Новости Одессы мобилизация ТЦК и СП
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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