Главная Одесса Удар по Одесі за кілька хвилин до Нового року — які наслідки

Удар по Одесі за кілька хвилин до Нового року — які наслідки

Ua
Дата публикации 1 января 2026 00:55
Наслідки нічної атаки на Одесу пізно ввечері 31 грудня 2025 року
Термінова новина

Увечері в середу, 31 грудня, за кілька хвилин до Нового року, росіяни атакували ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру Одещини. На одному з об'єктів спалахнула пожежа.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер

Наслідки обстрілу Одеси ввечері 31 грудня 

Є перебої з електропостачанням критичних підприємств, які забезпечують життєдіяльність Одеси. Над ліквідацією наслідків атаки працюють відповідні служби.

Автор:
Мария Чекарёва
