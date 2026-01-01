Наслідки нічної атаки на Одесу пізно ввечері 31 грудня 2025 року

Термінова новина

Увечері в середу, 31 грудня, за кілька хвилин до Нового року, росіяни атакували ударними безпілотниками енергетичну інфраструктуру Одещини. На одному з об'єктів спалахнула пожежа.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Є перебої з електропостачанням критичних підприємств, які забезпечують життєдіяльність Одеси. Над ліквідацією наслідків атаки працюють відповідні служби.