Главная Одесса Удар по Одессе за несколько минут до Нового года — последствия

Удар по Одессе за несколько минут до Нового года — последствия

Ua ru
Дата публикации 1 января 2026 00:55
Последствия ночной атаки на Одессу поздно вечером 31 декабря 2025 года
Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: кадр из видео

Вечером в среду, 31 декабря, за несколько минут до Нового года, россияне атаковали ударными беспилотниками энергетическую инфраструктуру Одесской области. На одном из объектов вспыхнул пожар.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

Последствия обстрела Одессы вечером 31 декабря

Есть перебои с электроснабжением критических предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность Одессы. Над ликвидацией последствий атаки работают соответствующие службы.

Напомним, поздно вечером 31 декабря в Одессе прогремели взрывы. Город оказался под атакой ударных БпЛА.

Также мы сообщали, что в ночь на 31 декабря россияне нанесли дроновые удары по Одессе. Были попадания в многоэтажки. Пострадали шесть человек. Трое из травмированных — дети.

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
