В Одессе демонтировали нахалстрой на Фонтанской дороге

Строительство начали, пользуясь мораторием на проверки

Кому война, а кому новые квадратные метры. Инспекторы ГАСК демонтировали нахалстрой на Фонтанской дороге.

Об этом сообщил в Facebook начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

Мораторий на проверки не означает, что городские власти разрешат захватывать земельные участки и строить без разрешительных документов. В Одессе работает механизм демонтажа на базе решения исполкома №38 от 10.12.2020 года.

"Поэтому инспекторы ГАСК вместе с представителями департаментов земельных ресурсов, архитектуры и градостроительства, благоустройства города и Приморской районной администрации провели комиссионное обследование и составили соответствующий акт о незаконном строительстве", — отметил Александр Авдеев.

Нарушения в строительстве:

по указанному адресу самочинно установлена двухуровневая конструкция с навесом, состоящая из вертикальных, горизонтальных металлических и наклонных деревянных элементов;

по информации Департамента земельных ресурсов, решение о предоставлении в собственность или пользование земельным участком по указанному адресу Одесским городским советом не принималось.

градостроительные условия и ограничения также не выдавались;

никаких разрешительных документов в реестре строительной деятельности не зарегистрировано.

Напомним, в Одессе в районе причала 133 "Зеленый мыс" за два дня снесли незаконную конструкцию прямо на песке. Нахалстрой находился только на стадии строительства. Предприниматель решил построить его, пользуясь мораторием для проверки.