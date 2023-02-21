В Одессе демонтировали нахалстрой на Фонтанской дороге
Кому война, а кому новые квадратные метры. Инспекторы ГАСК демонтировали нахалстрой на Фонтанской дороге.
Об этом сообщил в Facebook начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.
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Мораторий на проверки не означает, что городские власти разрешат захватывать земельные участки и строить без разрешительных документов. В Одессе работает механизм демонтажа на базе решения исполкома №38 от 10.12.2020 года.
"Поэтому инспекторы ГАСК вместе с представителями департаментов земельных ресурсов, архитектуры и градостроительства, благоустройства города и Приморской районной администрации провели комиссионное обследование и составили соответствующий акт о незаконном строительстве", — отметил Александр Авдеев.
Нарушения в строительстве:
- по указанному адресу самочинно установлена двухуровневая конструкция с навесом, состоящая из вертикальных, горизонтальных металлических и наклонных деревянных элементов;
- по информации Департамента земельных ресурсов, решение о предоставлении в собственность или пользование земельным участком по указанному адресу Одесским городским советом не принималось.
- градостроительные условия и ограничения также не выдавались;
- никаких разрешительных документов в реестре строительной деятельности не зарегистрировано.
Напомним, в Одессе в районе причала 133 "Зеленый мыс" за два дня снесли незаконную конструкцию прямо на песке. Нахалстрой находился только на стадии строительства. Предприниматель решил построить его, пользуясь мораторием для проверки.