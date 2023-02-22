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В Одесской области мужчина устроил стрельбу из-за коров: что решил суд

22 февраля 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области мужчина устроил стрельбу из-за коров
Своей вины он не признал
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Между жителями села Гиржево, Одесская область, произошел спор из-за того, что коровы паслись на соседской территории. Злоумышленник был под хмельком и угрожал топором владельцу скота. Успокоить дебошира приехали полицейские, впрочем, он "подумал, что это коллекторы", и начал стрелять в авто полиции.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора суда.

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В ходе судебного заседания обвиняемый отметил, что по просьбе уйти полицейские не отреагировали. После чего он произвел выстрел вверх для устрашения.

"Сразу после выстрела закрыл дверь, думал, что они пойдут, на что услышал выстрелы в его сторону и увидел, что пули пробивали дверь. Он хорошо видел расположение автомобиля, людей, их перемещение, потому что у него в веранде есть два окна. Он принял решение выстрелить в колеса этого автомобиля, чтобы люди возле него не могли его преследовать, пока он обратится за помощью. После того как он выстрелил по этому автомобилю, дальше начали раздаваться ответные выстрелы", — поделился на судебном заседании обвиняемый.

Какое наказание ждет правонарушителя

Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 348 УК Украины. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Напомним, еще один житель Одессы проигнорировал законное требование остановиться на блокпосте, начал убегать и стрелять в сторону патрульных, чтобы избежать задержания. За подобные действия он отвечал перед судом.

Также недавно патрульные получили сообщение о стрельбе на проспекте Небесной сотни. На месте инспекторы увидели мужчину с явными признаками наркотического опьянения.

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