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Марченко поздравил Одесчину с днем рождения: интересные факты о регионе

27 февраля 2023 12:22
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Марченко поздравил Одесщину с днем рождения: интересные факты о регионе
Области исполнился 91 год
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 27 февраля, Одесская область отмечает день своего образования. Это самый большой по территории регион Украины с богатой историей, удивительной природой и глубинными культурными традициями. Сегодня области исполнился 91 год.

Об этом сообщает начальник Одесской ОВ Максим Марченко.

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"Главным богатством нашей области есть люди — искренние, трудолюбивые, талантливые и патриотические. Отдаю уважение тем, кто творил историю Одесской области, благодарю людей, которые строят сейчас наш край. Ведь сегодня очень важно не потерять тот мощный потенциал, который был создан и развит. Многими поколениями, и в условиях войны защитить и сохранить родную землю! У нас много амбициозных планов и проектов, и мы готовы к их реализации сразу после нашей Победы над российскими оккупантами", — отметил Максим Марченко.

Интересные факты об Одесской области

  1. Область имеет достаточно большой территориальный размер — более 33 тыс. км, что составляет более 5% территории Украины.
  2. Одесская область имеет наибольшее количество лиманов в Украине — 13 из 18 общенациональных.
  3. Крупнейший в Европе транспортный узел находится в Одессе — Одесский порт. Он имеет общую протяженность более 7 км.
  4. Одесская область известна своими курортами, среди которых самые известные — Одесса, Черноморск, Залив, Южное и Овидиополь.
  5. Область имеет богатую историю и культурное наследие, в частности, в Одессе расположены такие достопримечательности как Оперный театр, Музей науки и техники, Музей художника Василия Кричевского и другие.
  6. В этой области находится самый большой в Украине лесной массив — Белгород-Днестровский лес.
  7. Одесская область известна своим разнообразным сельскохозяйственным производством, в частности выращивается виноград, используемый для производства вина. В селе Вилково на Дунае единственное в Украине производство вина из бузины.
  8. В области проживает много разных этнических групп, в частности, украинцы, молдаване, евреи, болгары и другие.
  9. В Одесской области расположены такие природные заповедники, как Тилигульский и Днестровско-Лиманский заповедники, хранящие уникальные виды флоры и фауны.
  10. В городе Измаил на юго-западе Одесской области находится крупнейший в Европе дельфинарий.

Одесситы традиционно не изменяют прогулке выходного дня. Напротив, красота Одессы в тумане стоила, чтобы это запомнить. Загадочную Одессу "поймала" фотокорреспондент Новини.LIVE Юлия Браславская.

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