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Дипломирование моряков: первое подтверждение компетенции с помощью тестирования CES 6.0

27 февраля 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Новые правила экзаменов и получение документов для моряков в Украине
Новые правила действуют с 14 февраля
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Государственная квалификационная комиссия моряков (ГККМ) при Администрации судоходства впервые приняла решение о подтверждении профессиональной компетенции моряка по стажу по прозрачной процедуре. Также состоялся первый экзамен по обновленной процедуре с помощью признанного международным морским сообществом теста CES 6.0.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

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"Комиссия присутствует во время экзамена и после его завершения сразу знакомит моряка с результатами. В случае успешной сдачи, моряк получает соответствующий сертификат с подписью члена ГККМ. Результаты и сертификат оформляются автоматически с помощью системы компьютерного тестирования, что делает невозможным внешнее воздействие", — говорится в сообщении.

Новые правила экзаменов и получение документов

Моряк подает документы на рассмотрение непосредственно в Администрацию судоходства или в сервисные центры Морричсервис. Первый сервисный центр был открыт в Киеве. Там будут проходить экзамены на подтверждение/продление квалификации и выдача документов по упрощенной процедуре.

Новые члены ГККМ являются частью команды Администрации судоходства. Изменения должны искоренить коррупционную составляющую по прохождению моряком экзамена.

Больше об экзамене для моряков

Единственным квалификационным тестом для моряков для подтверждения/удлинения квалификации является всемирно признанный CES 6.0. После тестирования моряку выдается CES-сертификат по каждому тесту, который формируется программой автоматически и содержит личные данные и процент правильных ответов — общий и по каждой теме. Проходной уровень для успешной сдачи теста по любому направлению составляет 70%.

Кто имеет право на выезд

6 сентября вступило в силу правительственное постановление 992 от 2 сентября 2022 "О внесении изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Правила дополнили пунктом, согласно которому граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет имеют право пересекать государственную границу Украины, если они направляются для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов или для прохождения практической подготовки на судах.

Покидать страну для работы могут три категории моряков.

  • Курсанты учебных заведений для практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом.
  • Моряки, направляющиеся к работе в составе экипажей судов, совершающих рейсы в/из морских портов Украины. Пока это касается только экипажей, которые привлечены в экспорте украинской агропродукции в рамках "зерновой инициативы".
  • Другие украинские моряки — самая большая группа, которая следует за границу для работы на морских судах, судах внутреннего плавания в составе экипажей таких судов.

Напомним, мошенники из компании AW Ship Management предлагают несуществующие рабочие места на флоте. Но сама махинация связана с просьбой связаться с иммиграционной службой Великобритании для подачи заявления на получение номера социального страхования, а за это нужно заплатить.

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