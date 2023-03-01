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Вакцинация детей от полиомиелита: какая ситуация в Одесской области

1 марта 2023 18:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Вакцинация детей от полиомиелита: какая ситуация в Одесской области
Родителей призывают привить детям
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За 2022 год Одесщине удалось достичь общего рейтингового показателя прививок в 80%, что всего на 2% меньше, чем в 2021 году. Впрочем, процент вакцинированных только против полиомиелита несколько снизился.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации.

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На 2023 год в Одесской области запланирована вакцинация тремя дозами противополиомиелитной вакцины 13 651 ребенка до 1 года, из них 289 - дети из семей переселенцев. На ревакцинацию по возрасту планируется привлечь 64235 детей в возрасте 18 месяцев, 6 и 14 лет, из них 1478 — дети ВПЛ.

"Все дети до шести лет, пропустившие прививки от полиомиелита, должны немедленно вакцинироваться, ведь заболевание протекает бессимптомно и быстро передается от одного ребенка к другому. Несмотря на военное состояние, мы призываем родителей, независимо от места жительства и регистрации, пересмотреть вакцинальную карту своего ребенка и наверстать пропущенные прививки", — сообщила директор Департамента Наталья Одарий-Захарьева.

Обязательные прививки делают с первого дня жизни

  • Прививки против гепатита В делают в роддоме в первые сутки после рождения;
  • прививки против туберкулеза делают на 3–5 сутки жизни ребенка;
  • во 2 месяца ребенок получает вторую прививку против гепатита В;
  • в 2 месяца делают первую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 4 месяца делают вторую вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, Хиб-инфекции;
  • в 6 месяцев делают третью вакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, гепатита В;
  • в 12 месяцев делают прививку против кори, паротита, краснухи (1-я доза) и ревакцинацию против ХИБ-инфекции;
  • в 18 месяцев делают первую плановую ревакцинацию против коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 6 лет делают прививку против кори, паротита, краснухи (2-я доза) и ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита;
  • в 14 лет производят ревакцинацию против полиомиелита;
  • в 16 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка;
  • в дальнейшем, с 26 лет, каждые 10 лет делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка.

календарь прививок
Напомним, за прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в Одессе увеличилась по сравнению с предыдущей неделей. Кроме того, увеличилось количество госпитализации. Полезны привычки для профилактики гриппа в материале.

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