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Четыре продукта, которые поднимут иммунитет весной: советы врача-диетолога

5 марта 2023 19:00
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Четыре продукта, которые поднимут иммунитет весной: советы врача-диетолога
Как эффективно бороться с весенним авитаминозом
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Весной организму нужно уделить особое внимание после долгой зимы — он истощен, а значит, бороться с инфекциями будет сложнее. Сбалансированная диета имеет жизненно важное значение для поддержания вашей иммунной системы, есть некоторые продукты, обладающие особыми свойствами, повышающими иммунитет.

Врач-диетолог Наоми Ньюман-Бейнарт назвала продукты, которые лучше всего подходят для создания надежной защиты от инфекции.

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Грибы обязательно должны быть в рационе

Содержащийся в грибах бета-глюкан может помочь вашей иммунной системе работать в полную силу. Это вещество стимулирует организм и помогает поднять иммунитет. Итак, употребляя грибы, вы поможете своему организму бороться с разными инфекциями, вирусами и микробами.

Овощи и фрукты

Свежие овощи и фрукты являются основным источником витаминов для вашего организма и пренебрегать этим не стоит.

"Одно исследование, проведенное в Германии, показало, что медицинские работники, потреблявшие больше фруктов и овощей, болели простудой на 20% реже исследования", — отметила диетолог Наоми Ньюман-Бейнарт.

Дополнительным бонусом является то, что фрукты и овощи также полезны для кожи и общего здоровья.

Нужно есть зелень

Добавление трав и специй в ваши блюда не только усилит вкус, но и принесет ряд преимуществ для здоровья. Травы и специи использовались в медицине с давних времен, а согревающие специи, такие как имбирь, гвоздика и корица, прекрасны, чтобы сохранить ваше здоровье в любое время года.

Лимоны и витамин С

Витамин С в большом количестве содержится в лимонах, ежедневное употребление цитрусовых поможет благоприятно отразиться на вашем здоровье. Самый простой способ добавлять в воду свежий лимонный сок.

"Витамин С – это отличный способ поддержать вашу иммунную систему и уровень энергии, когда вы чувствуете себя истощенным, и как дополнительный бонус он поддерживает выработку коллагена в организме", — диетолог Ньюман-Бейнарт.

Таким образом, включив в свой рацион грибы, фрукты и овощи, а также зелень с лимонным соком, вы поможете своему организму пережить весенний авитаминоз.

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