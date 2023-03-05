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Россия может попытаться дестабилизировать ситуацию в Молдове — политолог Владимир Воля

5 марта 2023 18:00
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Россия может попытаться дестабилизировать ситуацию в Молдове — политолог Владимир Воля
В Молдове долгое время проходят акции протеста, которые подпитываются деньгами из России
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

При помощи пророссийских сил в оппозиции москва попытается дестабилизировать ситуацию в Молдове. Если это произойдет, запад точно введет дополнительные ограничения против россии и осудит попытки подрыва Молдовы.

Об этом в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE заявил политолог Владимир Воля.

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"Если говорить о сценарии дестабилизации, то это российские ресурсы, направленные пророссийским силам в Молдове. Они и устраивают беспорядки. Вы же слышали о захвате аэропорта в Кишиневе, когда кричали о новой народной революции, а новая народная власть просит помощи у России. Это такой приблизительное и очевидное развитие событий", — отметил политолог.

Кроме того, заявления Санду и нового премьера по поводу возможного сценария с аэропортом — это не о том, что россия захватит Кишинев. Дело в том, что в Молдову нельзя попасть на самолет, не пересекая воздушное пространство Румынии или Украины. Поэтому идею с аэропортом можно отвергнуть.

"Все, что будет лететь по Украине или из Румынии, будет сбиваться системами ПВО. Молдова пытается консолидировать патриотические силы перед лицом угрозы пророссийских сил и, по сути, таким образом намекает, что будет с ПМР в случае попытки дестабилизации", — подчеркнул Владимир Воля.

Если говорить о признании ПМР путиным, то это будет говорить о том, что он теряет связь с реальностью и будет продолжать это делать. Об этом свидетельствует эта полномасштабная война, которой с точки зрения здравого смысла не должно быть. Но у руководителя России есть проблемы с психикой — заявил политолог.

Отметим, что сейчас на границе с Молдовой все спокойно и подконтрольно силам обороны. Впрочем, военные не исключают провокации и обстрел границы со стороны Приднестровья.

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