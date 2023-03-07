Одесситы продолжают гулять у моря несмотря на опасность мин

Море закрыто — минная опасность: почему одесситов тянет к морю
Из-за шквального ветра и шторма в Черном море к побережью периодически прибивает вражеские мины. Военные просят одесситов воздержаться от прогулок, однако запреты действуют не на всех.
Почему одесситы продолжают ходить на городские пляжи, несмотря на запрет, узнавали журналисты Новини.LIVE.
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Правила одни для всех
Для одессита Константина прогулка по морскому побережью — залог хорошего настроения на весь день. Поэтому, как только появляется свободная минута, мужчина проводит время у моря. О минной опасности знает, впрочем, говорит, что летом очень трудно сдержаться, чтобы не погрузиться в воду. К счастью, с начала войны не видел ни одной мины в море. Но считает, что запрет на посещение пляжей, когда есть угроза взрывов должен быть. По его словам, пока море не разминировано и не пришли тральщики, должен быть порядок и запрет купания.
"Я бывший военный и думаю, что в области одна ситуация с минированием, а в Одессе — несколько иная. Но с военной точки зрения этот процесс имеет свои особенности, ведь на это влияет высота берега, наличие волноломов и т.д. Есть разные условия, а потому и разные условия минирования. Но у нас некоторые люди вообще забыли, что в стране идет война, нужно все же соблюдать правила", — отметил Константин.
Одесситы уже привыкли к новым условиям
За период запрета посещения морского побережья, большинство одесситов уже привыкли к новым условиям прогулок по набережной. Люди знают где и в каких местах можно подойти к воде поближе, а на какие пляжи ни ногой.
Александр говорит, что пытается держаться подальше от воды. А в случае, когда есть сигнальные ограждения, то обходит этот участок морского побережья и не рискует.
"Жить хочется, а потому не нарушаем правила. Но, к сожалению, не все понимают, какая опасность подстерегает в море, когда шторм и шквальный ветер. Как показывает опыт, чем больше запретов, тем больше люди пренебрегают ими", — рассказывает мужчина.
Держится немного дальше от воды и одесситка Алла. Говорит, что во время прогулок по набережной с внуками, сначала интересуется, где есть опасность и как ее обойти.
"Мои дети сегодня защищают страну от врага, поэтому я понимаю, что такое минная опасность. Мы стараемся не нарушать правила пребывания на пляжах. Если их соблюдать, тогда все будет хорошо", — отмечает одесситка Алла.
Люди, привыкшие ежедневно отдыхать у моря, признаются, что в первые месяцы войны, когда угроза обстрелов и ракетных ударов была отовсюду, боялись даже выйти из дома, а сейчас уже привыкли к новым условиям.
"Раньше я боялся — теперь уже привык. На пляж не хожу, прогуливаюсь только там, где есть брусчатка", — делится своими мыслями одессит Алексей.
Туристы хотят к морю
И если одесситы уже привыкли к новым правилам пребывания на побережье, то приезжим гораздо сложнее. Желание увидеть море и подышать свежим йодированным воздухом преобладает запрет и опасность, связанная с ним.
"Я из Львова. Давно не видела моря, у нас его нет, вот поэтому, как только приехали в Одессу, сразу пришли на пляж. О том, что это может быть опасно впервые слышу, но считаю, что это правильно. Ведь, если шторм и мину прибьет к берегу, это может быть опасно для жизни людей", — говорит львовянка Ярина.
Тем временем киевлянка Екатерина, прежде чем прийти на пляж, поинтересовалась, какие именно из них открыты и где можно отдыхать.
"Мы первый раз на Ланжероне, конечно, соблюдаем правила. Видим, что здесь открыто, никаких знаков не установлено, поэтому ходим. А вообще думали, что здесь все под запретом, а вчера пришли, увидели, что здесь люди ходят, поэтому посетили именно этот пляж", — говорит киевлянка Екатерина.
Где безопасный отдых
Одесситка Вера Ивановна в свои 80 лет говорит, что не боится уже ничего, потому что пережила в жизни разное. Море — это для нее единственная возможность отвлечься от войны и спокойно встретить старость.
"Хожу на море даже тогда, когда тревога. Знаю, что купаться и находиться на пляжах запрещено. Поэтому обычно я отдыхаю на набережной и кормлю чаек", — рассказывает Вера Ивановна.
Между тем, военные информируют, что с начала нового года уже обнаружили и обезвредили более 20 морских мин. Поэтому еще раз призывают людей воздержаться от прогулок у воды, потому что это может быть опасно.
Местные же вспоминают, как прошлым летом в море произошло несколько взрывов, в результате чего погибли люди. Потому считают, что от купания в нем можно воздержаться.
"Это наше море и никто у нас его не отнимет. Но сейчас нужно немного подождать. Мы, например, в прошлом году нашли альтернативу и купались в бассейне, расположенном в 10 метрах от побережья. Но, когда ты находишься в нем, то такое ощущение, что ты в море. Каждый человек самостоятельно берет на себя ответственность за свою жизнь и решает, где отдыхать и купаться", — рассказывает одесситка Карина.
Люди убеждены, что ничего страшного в запрете на посещение пляжей нет. Главное — соблюдать правила пребывания на нем и не подвергать опасности себя и окружающих.