Одесситы продолжают гулять у моря несмотря на опасность мин

Вражеские мины выносит на пляж из-за шторма

Из-за шквального ветра и шторма в Черном море к побережью периодически прибивает вражеские мины. Военные просят одесситов воздержаться от прогулок, однако запреты действуют не на всех.

Почему одесситы продолжают ходить на городские пляжи, несмотря на запрет, узнавали журналисты Новини.LIVE.

Правила одни для всех

Для одессита Константина прогулка по морскому побережью — залог хорошего настроения на весь день. Поэтому, как только появляется свободная минута, мужчина проводит время у моря. О минной опасности знает, впрочем, говорит, что летом очень трудно сдержаться, чтобы не погрузиться в воду. К счастью, с начала войны не видел ни одной мины в море. Но считает, что запрет на посещение пляжей, когда есть угроза взрывов должен быть. По его словам, пока море не разминировано и не пришли тральщики, должен быть порядок и запрет купания.

"Я бывший военный и думаю, что в области одна ситуация с минированием, а в Одессе — несколько иная. Но с военной точки зрения этот процесс имеет свои особенности, ведь на это влияет высота берега, наличие волноломов и т.д. Есть разные условия, а потому и разные условия минирования. Но у нас некоторые люди вообще забыли, что в стране идет война, нужно все же соблюдать правила", — отметил Константин.

Одесситы уже привыкли к новым условиям

За период запрета посещения морского побережья, большинство одесситов уже привыкли к новым условиям прогулок по набережной. Люди знают где и в каких местах можно подойти к воде поближе, а на какие пляжи ни ногой.

Александр говорит, что пытается держаться подальше от воды. А в случае, когда есть сигнальные ограждения, то обходит этот участок морского побережья и не рискует.

"Жить хочется, а потому не нарушаем правила. Но, к сожалению, не все понимают, какая опасность подстерегает в море, когда шторм и шквальный ветер. Как показывает опыт, чем больше запретов, тем больше люди пренебрегают ими", — рассказывает мужчина.

Держится немного дальше от воды и одесситка Алла. Говорит, что во время прогулок по набережной с внуками, сначала интересуется, где есть опасность и как ее обойти.

"Мои дети сегодня защищают страну от врага, поэтому я понимаю, что такое минная опасность. Мы стараемся не нарушать правила пребывания на пляжах. Если их соблюдать, тогда все будет хорошо", — отмечает одесситка Алла.

Люди, привыкшие ежедневно отдыхать у моря, признаются, что в первые месяцы войны, когда угроза обстрелов и ракетных ударов была отовсюду, боялись даже выйти из дома, а сейчас уже привыкли к новым условиям.

"Раньше я боялся — теперь уже привык. На пляж не хожу, прогуливаюсь только там, где есть брусчатка", — делится своими мыслями одессит Алексей.

Туристы хотят к морю

И если одесситы уже привыкли к новым правилам пребывания на побережье, то приезжим гораздо сложнее. Желание увидеть море и подышать свежим йодированным воздухом преобладает запрет и опасность, связанная с ним.

"Я из Львова. Давно не видела моря, у нас его нет, вот поэтому, как только приехали в Одессу, сразу пришли на пляж. О том, что это может быть опасно впервые слышу, но считаю, что это правильно. Ведь, если шторм и мину прибьет к берегу, это может быть опасно для жизни людей", — говорит львовянка Ярина.

Тем временем киевлянка Екатерина, прежде чем прийти на пляж, поинтересовалась, какие именно из них открыты и где можно отдыхать.

"Мы первый раз на Ланжероне, конечно, соблюдаем правила. Видим, что здесь открыто, никаких знаков не установлено, поэтому ходим. А вообще думали, что здесь все под запретом, а вчера пришли, увидели, что здесь люди ходят, поэтому посетили именно этот пляж", — говорит киевлянка Екатерина.

Где безопасный отдых

Одесситка Вера Ивановна в свои 80 лет говорит, что не боится уже ничего, потому что пережила в жизни разное. Море — это для нее единственная возможность отвлечься от войны и спокойно встретить старость.

"Хожу на море даже тогда, когда тревога. Знаю, что купаться и находиться на пляжах запрещено. Поэтому обычно я отдыхаю на набережной и кормлю чаек", — рассказывает Вера Ивановна.

Между тем, военные информируют, что с начала нового года уже обнаружили и обезвредили более 20 морских мин. Поэтому еще раз призывают людей воздержаться от прогулок у воды, потому что это может быть опасно.

Местные же вспоминают, как прошлым летом в море произошло несколько взрывов, в результате чего погибли люди. Потому считают, что от купания в нем можно воздержаться.

"Это наше море и никто у нас его не отнимет. Но сейчас нужно немного подождать. Мы, например, в прошлом году нашли альтернативу и купались в бассейне, расположенном в 10 метрах от побережья. Но, когда ты находишься в нем, то такое ощущение, что ты в море. Каждый человек самостоятельно берет на себя ответственность за свою жизнь и решает, где отдыхать и купаться", — рассказывает одесситка Карина.

Люди убеждены, что ничего страшного в запрете на посещение пляжей нет. Главное — соблюдать правила пребывания на нем и не подвергать опасности себя и окружающих.