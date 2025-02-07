Родственники военнопленных вышли на митинг в Одессе

Митингующие под стенами организации Красный Крест Украина. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

"МККК, где результаты ваших гарантий?", "Верните героев из плена", "Красный Крест, ты пособник преступников" — с такими плакатами под стенами главного офиса Красного Креста в Одессе сегодня стояли родственники военнопленных и без вести пропавших воинов. Люди требовали реальных действий от международной организации, а не только ее присутствия в стране.

Об этом сообщают с места событий журналисты Новости.LIVE.

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Это уже не первая акция родственников украинских бойцов, пропавших без вести. Требования опять те же — реальная работа этой международной организации. Сегодня накопилось множество вопросов к ее сотрудникам, которые по сути закрывают глаза на наших ребят, находящихся в российском плену. Кроме того, не проводятся поиски без вести пропавших.

"Меня лично волнует вопрос почему не ищут без вести пропавших. Из моей бригады очень много ребят исчезло на Запорожском направлении, сейчас он Покровский. К сожалению, не установлены без вести пропавшие и тех кто находится в плену. Были случаи, что россияне выставляли видео наших пленных, но красный крест не признавал их пленными. А без этого обменять человека невозможно", — отметила организатор акции Виктория.

Ирина организатор акции возле Красного Креста в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Родственники военнопленных на акции. Фото: Новини.LIVE

Пропавшие без вести

Многие пришедшие на акцию вместе с плакатами держали фотографии своих близких и родных. Сын Ирины прошел Мариуполь и был среди тех, кто до последнего не покидал Азовсталь. После решения командования, сдался в плен. Теперь находится на Алтае, где жить практически невозможно. А Красный Крест, который должен следить за состоянием военнопленных, ничего не делает.

"Я стою за сына который оборонял Мариуполь, который прошел ад в Мариуполе, и Азовстали. Сейчас снова проходит ад плена в Алтае. Я хочу добиться, чтобы ребята имели улучшенных условий. Они сейчас там живут при -20 градусов, окон нет, все мерзнут. Чтобы красный крест обратил внимание. Девятого числа 1000 дней как мой сын в плену", — делится Ирина.

Ирина, мама военнопленного украинца. Фото: Новини.LIVE

И таких историй тысячи каждая из них сводит к бездействию международной организации. Ведь за три года все должно быть уже налажено, а по факту отношение к военнопленным оставляет желать лучшего.

Участники акции с плакатами. Фото: Новини.LIVE

Участники акции возле Красного Креста в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Встреча с представителями Красного Креста

Представители международной организации вышли на разговор с активистами, приглашая каждого на личное общение. Люди разделились на подгруппы и по очереди заходили на встречу. Одна из первых, кто пообщался с представителями, стала Светлана.

"Они записали все имена и номера, пообещали через две недели связаться и сказать где находятся пропавшие и пленные", — отметила Светлана Панова.

Светлана родственница военнопленного. Фото: Новини.LIVE

Некоторые выразили недоверие к обещаниям помочь, подобные встречи уже были, но реальных результатов родные пленных так и не увидели. Несмотря на это, люди настроены и предоставили отстоять права своих родных и добиваться возвращения каждого домой.