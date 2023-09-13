Воздушная тревога: где в Одессе будут тестировать системы оповещения

Сирена оповещения. Фото: google

В Одессе будут тестировать системы оповещения. Сигнал воздушной тревоги будет раздаваться в некоторых районах города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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"Уважаемые одесситы! В связи с необходимостью устранения технических проблем на одном из объектов возможно кратковременное звучание сирен в районе проспекта Небесной Сотни", — говорится в сообщении.

Впрочем, кроме тестирования системы возможно звучание и настоящей тревоги. Поэтому следует следить за информацией на официальных источниках.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных бомбоубежищ и 135 противорадиационных укрытий в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Напомним, что во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, в Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Однако ситуация в акватории меняется достаточно динамично. Сейчас враг завел в пункты базирования ракетоносители, впрочем, достаточно лишь несколько часов, чтобы вывести их на зону пусков.