У Чорному морі 11 кораблів РФ: скільки "Калібрів" несуть загрозу

Військові кораблі. Фото: google

У Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів. Проте ситуація в акваторії змінюється досить динамічно. Зараз ворог завів до пунктів базування ракетоносії, втім достатньо лише кілька годин, аби вивести їх на зону пусків.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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в Чорному морі на бойовому чергуванні — 11 ворожих кораблів;

в Азовському морі — 1 ворожий корабель;

в Середземному морі на бойовому чергуванні — 1 ворожий корабель.

Кількість кораблів РФ у морях. Фото: ВМС ЗСУ

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 13 вересня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу. Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 13 вересня.

Нагадаємо, сьогодні вночі, 13 вересня, стався черговий обстріл цивільної інфраструктури на півдні Одещини. В результаті атаки ударними дронами кількість постраждалих зросла до семи.