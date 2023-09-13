Обстріл півдня Одещини: кількість постраждалих зросла

Правоохоронці збирають докази порушень РФ законів війни. Фото: Одеська обласна прокуратура

Сьогодні вночі, 13 вересня, стався черговий обстріл цивільної інфраструктури на півдні Одещини. В результаті атаки ударними дронами кількість постраждалих зросла до семи.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Постраждалі внаслідок обстрілу Одещини

За даними слідства, ворожі збройні сили здійснили масований дроновий удар по населених пунктах півдня Одещини, що призвело до поранень шістьох водіїв вантажівок та одного місцевого жителя. Усі поранені госпіталізовані, а один із водіїв перебуває у вкрай тяжкому стані.

Пожеже внаслідок обстрілу. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура розслідує порушення законів війни

Під час атаки також пошкоджено об'єкти припортової та цивільної інфраструктури, а також стоянку вантажного автотранспорту. Прокурори разом з іншими правоохоронними органами активно документують наслідки цього обстрілу, щоб встановити винуватців та притягнути їх до відповідальності. Наразі вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Знищені вантажівки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокуратура фіксує наслідки обстрілу. Фото: Одеська обласна прокуратура

Частина БпЛА, яким атакували Одещину. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня росіяни майже п'ять годин безперервно атакували Одеську область і цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Скільки “шахедів” вдалось знищити силам ППО читайте в матеріалі.