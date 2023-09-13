Обстріл півдня Одещини: кількість постраждалих зросла
Сьогодні вночі, 13 вересня, стався черговий обстріл цивільної інфраструктури на півдні Одещини. В результаті атаки ударними дронами кількість постраждалих зросла до семи.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Постраждалі внаслідок обстрілу Одещини
За даними слідства, ворожі збройні сили здійснили масований дроновий удар по населених пунктах півдня Одещини, що призвело до поранень шістьох водіїв вантажівок та одного місцевого жителя. Усі поранені госпіталізовані, а один із водіїв перебуває у вкрай тяжкому стані.
Прокуратура розслідує порушення законів війни
Під час атаки також пошкоджено об'єкти припортової та цивільної інфраструктури, а також стоянку вантажного автотранспорту. Прокурори разом з іншими правоохоронними органами активно документують наслідки цього обстрілу, щоб встановити винуватців та притягнути їх до відповідальності. Наразі вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня росіяни майже п'ять годин безперервно атакували Одеську область і цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Скільки “шахедів” вдалось знищити силам ППО читайте в матеріалі.