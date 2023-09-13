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Обстрел юга Одесчины: количество пострадавших выросло

13 сентября 2023 10:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обстрел юга Одесчины: количество пострадавших выросло
Правоохранители собирают доказательства нарушений РФ законов войны. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня ночью, 13 сентября, произошел очередной обстрел гражданской инфраструктуры на юге Одесчины. В результате атаки ударными дронами количество пострадавших возросло до семи.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По данным следствия, вражеские вооруженные силы нанесли массированный дроновый удар по населенным пунктам юга Одесчины, что привело к ранениям шестерых водителей грузовиков и одного местного жителя. Все раненые госпитализированы, а один из водителей находится в крайне тяжелом состоянии.

Пожар в результате обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура
Пожар в результате обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуратура расследует нарушение законов войны

При атаке также повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, а также стоянка грузового автотранспорта. Прокуроры вместе с другими правоохранительными органами активно документируют последствия этого обстрела, чтобы установить виновников и привлечь их к ответственности. Уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Уничтожены грузовики. Фото: Одесская областная прокуратура
Уничтоженные грузовики. Фото: Одесская областная прокуратура
Прокуратура фиксирует последствия обстрелов. Фото: Одесская областная прокуратура
Прокуратура фиксирует последствия обстрелов. Фото: Одесская областная прокуратура
Часть БПЛА, которым атаковали Одесщину. Фото: Одесская областная прокуратура
Часть БпЛА, которым атаковали Одесщину. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, в ночь на 13 сентября россияне почти пять часов непрерывно атаковали Одесскую область и целили по гражданской инфраструктуре Подунавья. Сколько "шахедов" удалось уничтожить силам ПВО читайте в материале.

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