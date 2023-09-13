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Нічна атака дронів на Одещину: скільки БпЛА вдалося знищити

13 вересня 2023 08:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Нічна атака дронів на Одещину: скільки БпЛА вдалося знищити
Нічна робота ППО. Фото: ОК "Північ"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти 13 вересня росіяни майже п'ять годин безперервно атакували Одеську область і цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Силам ППО вдалося знищили 32 "шахеди". 

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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Військові розповіли, що упродовж ночі 13 вересня силам ППО вдалося збити 32 "шахеди", які атакували Одеську область, проте є й влучання.

"На жаль, влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання  на стоянці вантажного автотранспорту", — йдеться у повідомленні. 

Однак пожежу оперативно ліквідували. Сім цивільних водіїв відправили до лікарні із пораненнями різного ступеню важкості. 

скріншот

Нагадаємо, 13 вересня, після першої години ночі моніторингові канали повідомили про сильні вибухи в Одеській області. Гучно було в районі Рені. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО.

Згодом в ОВА розповіли, що декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району, де є влучання у цивільну інфраструктуру. 

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