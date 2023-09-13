Нічна атака дронів на Одещину: скільки БпЛА вдалося знищити

Нічна робота ППО. Фото: ОК "Північ"

У ніч проти 13 вересня росіяни майже п'ять годин безперервно атакували Одеську область і цілили по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Силам ППО вдалося знищили 32 "шахеди".

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Читайте також:

Нічна атака Одещини: скільки БпЛА вдалося ліквідувати

Військові розповіли, що упродовж ночі 13 вересня силам ППО вдалося збити 32 "шахеди", які атакували Одеську область, проте є й влучання.

"На жаль, влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту", — йдеться у повідомленні.

Однак пожежу оперативно ліквідували. Сім цивільних водіїв відправили до лікарні із пораненнями різного ступеню важкості.

Нагадаємо, 13 вересня, після першої години ночі моніторингові канали повідомили про сильні вибухи в Одеській області. Гучно було в районі Рені. За попередніми даними, в регіоні спрацювала наша ППО.

Згодом в ОВА розповіли, що декілька груп ударних дронів було спрямовано по Ізмаїльському району, де є влучання у цивільну інфраструктуру.