Ночная атака дронов на Одесскую область: сколько БпЛА удалось уничтожить

Ночная работа ПВО. Фото: ОК "Север"

В ночь на 13 сентября россияне почти пять часов непрерывно атаковали Одесскую область и целили по гражданской инфраструктуре Подунавья. Силам ПВО удалось уничтожить 32 "шахеда".

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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Военные рассказали, что в течение ночи 13 сентября силам ПВО удалось сбить 32 "шахеда", атаковавших Одесскую область, однако есть и попадание.

"К сожалению, попаданием по припортовой инфраструктуре изуродованы нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта", — говорится в сообщении.

Однако пожар был оперативно ликвидирован. Семь гражданских водителей отправили в больницу с ранениями разной степени тяжести.

Напомним, 13 сентября, после часу ночи мониторинговые каналы сообщили о сильных взрывах в Одесской области. Громко было в районе Рени. По предварительным данным, в регионе сработало наше ПВО.

Впоследствии в ОВА рассказали, что несколько групп ударных дронов были направлены по Измаильскому району, где попадание в гражданскую инфраструктуру.