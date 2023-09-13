Ночная атака дронов на Одесскую область: сколько БпЛА удалось уничтожить
В ночь на 13 сентября россияне почти пять часов непрерывно атаковали Одесскую область и целили по гражданской инфраструктуре Подунавья. Силам ПВО удалось уничтожить 32 "шахеда".
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.
Ночная атака Одесской области: сколько БпЛА удалось ликвидировать
Военные рассказали, что в течение ночи 13 сентября силам ПВО удалось сбить 32 "шахеда", атаковавших Одесскую область, однако есть и попадание.
"К сожалению, попаданием по припортовой инфраструктуре изуродованы нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта", — говорится в сообщении.
Однако пожар был оперативно ликвидирован. Семь гражданских водителей отправили в больницу с ранениями разной степени тяжести.
Напомним, 13 сентября, после часу ночи мониторинговые каналы сообщили о сильных взрывах в Одесской области. Громко было в районе Рени. По предварительным данным, в регионе сработало наше ПВО.
Впоследствии в ОВА рассказали, что несколько групп ударных дронов были направлены по Измаильскому району, где попадание в гражданскую инфраструктуру.