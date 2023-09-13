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Ночная атака дронов на Одесскую область: сколько БпЛА удалось уничтожить

13 сентября 2023 08:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ночная атака дронов на Одесскую область: сколько БпЛА удалось уничтожить
Ночная работа ПВО. Фото: ОК "Север"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 13 сентября россияне почти пять часов непрерывно атаковали Одесскую область и целили по гражданской инфраструктуре Подунавья. Силам ПВО удалось уничтожить 32 "шахеда".

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

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Военные рассказали, что в течение ночи 13 сентября силам ПВО удалось сбить 32 "шахеда", атаковавших Одесскую область, однако есть и попадание.

"К сожалению, попаданием по припортовой инфраструктуре изуродованы нежилые здания, вызвано возгорание на стоянке грузового автотранспорта", — говорится в сообщении.

Однако пожар был оперативно ликвидирован. Семь гражданских водителей отправили в больницу с ранениями разной степени тяжести.

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Напомним, 13 сентября, после часу ночи мониторинговые каналы сообщили о сильных взрывах в Одесской области. Громко было в районе Рени. По предварительным данным, в регионе сработало наше ПВО.

Впоследствии в ОВА рассказали, что несколько групп ударных дронов были направлены по Измаильскому району, где попадание в гражданскую инфраструктуру.

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