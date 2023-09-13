В Черном море 11 кораблей РФ: сколько "Калибров" несут угрозу

Военные корабли. Фото: google

В Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Однако ситуация в акватории меняется достаточно динамично. Сейчас враг завел в пункты базирования ракетоносители, впрочем, достаточно всего несколько часов, чтобы вывести их на зону пусков.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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в Черном море на боевом дежурстве находится 11 вражеских кораблей;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;

Число кораблей РФ в морях. Фото: ВМС ВСУ

Появились актуальные карты боевых действий на утро 13 сентября от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени. Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 13 сентября.

Напомним, сегодня ночью, 13 сентября, произошел очередной обстрел гражданской инфраструктуры на юге Одесчины. В результате атаки ударными дронами количество пострадавших возросло до семи.