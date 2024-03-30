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Воздушная тревога объявлена в Одессе и области — какая угроза

30 марта 2024 10:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Воздушная тревога объявлена в Одессе и области — какая угроза
Выход баллистики. Фото иллюстративное. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На юге Украины, в частности, в Одессе и Одесской области, звучит воздушная тревога сейчас, 30 марта. Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщают в Воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

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Где объявлена воздушная тревога

На юге существует угроза для Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областей. Также тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской и Черкасской областях.

Воздушная тревога объявлена в Одессе и угрожающей области - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Угроза баллистического вооружения – что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, российские войска в ночь на 30 марта в очередной раз атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Однако силы ПВО сбили все цели, попаданий нет.

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