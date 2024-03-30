Російські загарбники вночі атакували Одещину — які наслідки
Російські війська у ніч проти 30 березня вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Проте сили ППО збили всі цілі, влучань немає.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
Енергетична інфраструктура під прицілом
За інформацією військових, під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура. Бойова робота тривала понад 3 години, дрони маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО.
"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито в небі на Дніпропетровщині, 2 — в Одеській області, та 1 — на Херсонщині", — додали військові.
Нагадаємо, вибухи в Одесі пролунали близько 02:40. На регіон відбувалася атака ударних безпілотників, по яких працювала протиповітряна оборона.
Обстріл Одеси 29 березня
Додамо, вчора під вечір, в Силах оборони півдня України повідомили про знищення двох російських ракет, спрямованих на Одесу. В місті спрацювала ППО, однак уламки збитих ракет пошкодили чимало будівель. Руйнувань зазнав один із промислових районів міста. Частини ракет пошкодили нежитлові будівлі, також є постраждалі, серед яких діти.
На зараз відомо, що постраждали четверо людей, серед яких троє дітей віком 15, 12 і 10 років — травми їх неважкі.
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