Російські загарбники вночі атакували Одещину — які наслідки

Шахеди в небі. Фото: фотоколаж

Російські війська у ніч проти 30 березня вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Проте сили ППО збили всі цілі, влучань немає.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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Енергетична інфраструктура під прицілом

За інформацією військових, під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура. Бойова робота тривала понад 3 години, дрони маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО.

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито в небі на Дніпропетровщині, 2 — в Одеській області, та 1 — на Херсонщині", — додали військові.

Нагадаємо, вибухи в Одесі пролунали близько 02:40. На регіон відбувалася атака ударних безпілотників, по яких працювала протиповітряна оборона.

Обстріл Одеси 29 березня

Додамо, вчора під вечір, в Силах оборони півдня України повідомили про знищення двох російських ракет, спрямованих на Одесу. В місті спрацювала ППО, однак уламки збитих ракет пошкодили чимало будівель. Руйнувань зазнав один із промислових районів міста. Частини ракет пошкодили нежитлові будівлі, також є постраждалі, серед яких діти.

На зараз відомо, що постраждали четверо людей, серед яких троє дітей віком 15, 12 і 10 років — травми їх неважкі.