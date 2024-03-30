Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Російські загарбники вночі атакували Одещину — які наслідки arrow

Російські загарбники вночі атакували Одещину — які наслідки

30 березня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Російські загарбники вночі атакували Одещину — які наслідки
Шахеди в небі. Фото: фотоколаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Російські війська у ніч проти 30 березня вчергове атакували Одеську область ударними безпілотниками. Проте сили ППО збили всі цілі, влучань немає.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.  

Читайте також:

Енергетична інфраструктура під прицілом

За інформацією військових, під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура. Бойова робота тривала понад 3 години, дрони маневрували кількома областями, намагаючись як викривати, так і обходити засоби ППО. 

"В операційній зоні Сил оборони півдня вдалось результативно відпрацювати по 7 баражуючих снарядах: 4 збито в небі на Дніпропетровщині, 2 — в Одеській області, та 1 — на Херсонщині", — додали військові. 

Нагадаємо, вибухи в Одесі пролунали близько 02:40. На регіон відбувалася атака ударних безпілотників, по яких працювала протиповітряна оборона. 

Обстріл Одеси 29 березня

Додамо, вчора під вечір, в Силах оборони півдня України повідомили про знищення двох російських ракет, спрямованих на Одесу. В місті спрацювала ППО, однак уламки збитих ракет пошкодили чимало будівель. Руйнувань зазнав один із промислових районів міста. Частини ракет пошкодили нежитлові будівлі, також є постраждалі, серед яких діти.

На зараз відомо, що постраждали четверо людей, серед яких троє дітей віком 15, 12 і 10 років — травми їх неважкі. 

Одеса
вибух
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ППО
дрон Шахід-136
дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом