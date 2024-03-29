В Одесі пролунали вибухи — який вигляд має місто після ракетного удару Росії
В Одесі в п'ятницю, 29 березня, пролунали потужні вибухи. В місті спрацювало ППО, однак уламки збитих ракет пошкодили чимало будівель.
Кадри руйнувань з місця подій показали журналісти Новини.LIVE.
На оприлюднених кадрах видно, що уламками збитих ракет пошкоджено будівлі: вибито скло та зруйновано стіни.
Ракетний удар по Одесі — останні новини
Нагадаємо, раніше в Силах оборони півдня України повідомили про знищення двох російських ракет, спрямованих на місто.
Внаслідок атаки, за словами голови Одеської ОДА, Олега Кіпера, постраждало троє людей, серед яких є діти 15 та 10 років. Всі поранення, як додав чиновник, не серйозні.
Водночас для регіону станом на зараз зберігається ракетна небезпека через перебування в чорноморській акваторії стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-22.
Читайте Новини.LIVE!