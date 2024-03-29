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В Одесі пролунали вибухи — який вигляд має місто після ракетного удару Росії

29 березня 2024 19:07
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Одесі пролунали вибухи — який вигляд має місто після ракетного удару Росії
Наслідки ракетного удару по Одесі. Фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одесі в п'ятницю, 29 березня, пролунали потужні вибухи. В місті спрацювало ППО, однак уламки збитих ракет пошкодили чимало будівель.

Кадри руйнувань з місця подій показали журналісти Новини.LIVE.

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На оприлюднених кадрах видно, що уламками збитих ракет пошкоджено будівлі: вибито скло та зруйновано стіни.

В Одесі пролунали вибухи — як виглядає місто після ракетного удару Росії - фото 1
Пошкоджена будівля. Джерело: Новини.LIVE
В Одесі пролунали вибухи — як виглядає місто після ракетного удару Росії - фото 2
Пошкоджена будівля. Джерело: Новини.LIVE

Ракетний удар по Одесі — останні новини

Нагадаємо, раніше в Силах оборони півдня України повідомили про знищення двох російських ракет, спрямованих на місто. 

Внаслідок атаки, за словами голови Одеської ОДА, Олега Кіпера, постраждало троє людей, серед яких є діти 15 та 10 років. Всі поранення, як додав чиновник, не серйозні.

Водночас для регіону станом на зараз зберігається ракетна небезпека через перебування в чорноморській акваторії стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-22. 

Одеса
вибух
Україна
війна в Україні
ракетний удар

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